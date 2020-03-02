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Vingança

Crimes no ES podem ter motivado morte de comerciante capixaba na Bahia

A motivação do crime, segundo a Polícia Civil seria vingança, já que Everson Alves de Carvalho, de 38 anos, era suspeito de envolvimento em crimes ocorridos no Espírito Santo

Publicado em 02 de Março de 2020 às 12:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 12:56
Everson Alves de Carvalho Passos, de 38 anos, foi assassinado a tiros no início da tarde deste domingo (1º), em Porto Seguro, litoral sul da Bahia Crédito: Redes Sociais
Crimes no ES podem ter motivado morte de comerciante capixaba na Bahia
A Polícia Civil do Estado da Bahia está investigando o assassinato do comerciante capixaba Everson Alves de Carvalho Passos, de 38 anos, morto a tiros no início da tarde deste domingo (1º), em Porto Seguro. Para a PC, o crime pode ter sido motivado por vingança, já que Everson é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e outros crimes no Espírito Santo.

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O delegado Wendel Ferreira, titular da Delegacia de Atendimento e Proteção ao Turista (Deltur), deu detalhes da investigação e ressaltou que nenhum pertence da vítima foi levado. Não foi latrocínio, porque apesar de a vítima ter uma quantia em dinheiro, nada dele foi levado. A gente acredita que o crime tenha partido do Espírito Santo, diante da conotação com os homicídios com os quais ele era suspeito, ressaltou o responsável pelas investigações.
Segundo o boletim de ocorrência, Everson estava acompanhado de outra pessoa e seguia para o distrito de Trancoso, também na Bahia, quando o crime aconteceu. No carro dele foram encontrados documentos pessoais, uma quantia de R$ 2.150,00 em espécie, além de um aparelho celular, uma mochila com roupas, um cordão dourado, uma caixa de som e bebidas. Nada foi levado pelos criminosos.
Investigadores já solicitaram informações da Polícia Civil do Espírito Santo que possam ajudar nas investigações. Nós estamos em colaboração com a Polícia Civil do Espírito Santo, onde o Everson residia, buscando mais informações. As informações que temos é que ele era suspeito e respondia por alguns crimes de homicídios no Espírito Santo, destacou o delegado.
O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Atendimento e Proteção ao Turista (Deltur), da Polícia Civil da Bahia. Até a manhã desta segunda-feira (02), nenhum suspeito foi preso.

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O CRIME

Everson Alves de Carvalho Passos, de 38 anos, foi assassinado a tiros no início da tarde deste domingo (1º), em um posto de combustível, localizado na BR 367, no distrito de Agrovila, em Porto Seguro, litoral sul da Bahia. A vítima morava no balneário de Guriri, em São Mateus.
Testemunhas contaram à polícia que a vítima parou o veículo e entrou na lanchonete do posto. Ao sair do estabelecimento, um veículo com dois ocupantes se aproximou do local. Os suspeitos desceram do carro, usando capacetes e começaram a atirar na vítima, que tentou correr e entrar no carro, mas não conseguiu. Logo após o crime, os criminosos deixaram o local.
O veículo utilizado na fuga foi abandonado na BR 367, em Pindorama. O carro, segundo a Polícia Civil, foi incendiado e ficou bastante danificado. Foi solicitada perícia técnica para ajudar nas investigações.
O corpo de Everson foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Porto Seguro, mas já foi liberado por familiares e levado para São Mateus, no Espírito Santo, onde acontecerá o velório e o sepultamento.

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