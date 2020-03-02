Everson Alves de Carvalho Passos, de 38 anos, foi assassinado a tiros no início da tarde deste domingo (1º), em Porto Seguro, litoral sul da Bahia Crédito: Redes Sociais

Your browser does not support the audio element. Crimes no ES podem ter motivado morte de comerciante capixaba na Bahia

A Polícia Civil do Estado da Bahia está investigando o assassinato do comerciante capixaba Everson Alves de Carvalho Passos, de 38 anos, morto a tiros no início da tarde deste domingo (1º), em Porto Seguro. Para a PC, o crime pode ter sido motivado por vingança, já que Everson é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e outros crimes no Espírito Santo.

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O delegado Wendel Ferreira, titular da Delegacia de Atendimento e Proteção ao Turista (Deltur), deu detalhes da investigação e ressaltou que nenhum pertence da vítima foi levado. Não foi latrocínio, porque apesar de a vítima ter uma quantia em dinheiro, nada dele foi levado. A gente acredita que o crime tenha partido do Espírito Santo, diante da conotação com os homicídios com os quais ele era suspeito, ressaltou o responsável pelas investigações.

Segundo o boletim de ocorrência, Everson estava acompanhado de outra pessoa e seguia para o distrito de Trancoso, também na Bahia, quando o crime aconteceu. No carro dele foram encontrados documentos pessoais, uma quantia de R$ 2.150,00 em espécie, além de um aparelho celular, uma mochila com roupas, um cordão dourado, uma caixa de som e bebidas. Nada foi levado pelos criminosos.

Investigadores já solicitaram informações da Polícia Civil do Espírito Santo que possam ajudar nas investigações. Nós estamos em colaboração com a Polícia Civil do Espírito Santo, onde o Everson residia, buscando mais informações. As informações que temos é que ele era suspeito e respondia por alguns crimes de homicídios no Espírito Santo, destacou o delegado.

O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Atendimento e Proteção ao Turista (Deltur), da Polícia Civil da Bahia. Até a manhã desta segunda-feira (02), nenhum suspeito foi preso.

O CRIME

Everson Alves de Carvalho Passos, de 38 anos, foi assassinado a tiros no início da tarde deste domingo (1º), em um posto de combustível, localizado na BR 367, no distrito de Agrovila, em Porto Seguro, litoral sul da Bahia. A vítima morava no balneário de Guriri, em São Mateus

Testemunhas contaram à polícia que a vítima parou o veículo e entrou na lanchonete do posto. Ao sair do estabelecimento, um veículo com dois ocupantes se aproximou do local. Os suspeitos desceram do carro, usando capacetes e começaram a atirar na vítima, que tentou correr e entrar no carro, mas não conseguiu. Logo após o crime, os criminosos deixaram o local.

O veículo utilizado na fuga foi abandonado na BR 367, em Pindorama. O carro, segundo a Polícia Civil, foi incendiado e ficou bastante danificado. Foi solicitada perícia técnica para ajudar nas investigações.