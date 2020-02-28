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Investigação

Corpo de jovem que foi sequestrado é encontrado no interior de Linhares

Ryan Nascimento Xavier, de 17 anos, foi levado por criminosos quando estava em um posto de combustível desativado, no bairro Aviso, na última terça (25). Na ocasião, o  irmão gêmeo dele foi baleado durante a ação

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 10:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2020 às 10:09
O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares  Crédito: Leonardo Goliver
Corpo de jovem que foi sequestrado é encontrado no interior de Linhares
Foi encontrado na tarde desta quinta-feira (27) o corpo do jovem Ryan Nascimento Xavier, de 17 anos, que foi sequestrado na noite da última terça-feira (25), no bairro Aviso, em Linhares. O irmão gêmeo dele foi baleado durante a ação criminosa.
De acordo com a Polícia Civil, o corpo do jovem foi encontrado na localidade de Jataipeba, interior da cidade. A perícia foi acionada e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares onde foi liberado pelos familiares na manhã desta sexta-feira (28).

INVESTIGAÇÃO

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. A Polícia Civil informou que os trabalhos estão avançados, mas que ainda não houve prisões. As investigações estão avançadas, no entanto, não é possível passar mais detalhes por enquanto. O que podemos confirmar é que nenhum suspeito foi preso até o momento, ressalta a nota.
A população pode contribuir com as investigações repassando informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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O CRIME

Os irmãos foram alvos de criminosos na noite da última terça-feira (25), quando estavam em um posto de combustível desativado, no bairro Aviso, em Linhares.
Segundo a ocorrência, um dos jovens acabou baleado e o outro foi levado pelos criminosos. A vítima baleada foi socorrida e levada para um hospital particular onde passou por uma cirurgia.

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