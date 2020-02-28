O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares Crédito: Leonardo Goliver

Your browser does not support the audio element. Corpo de jovem que foi sequestrado é encontrado no interior de Linhares

De acordo com a Polícia Civil , o corpo do jovem foi encontrado na localidade de Jataipeba, interior da cidade. A perícia foi acionada e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares onde foi liberado pelos familiares na manhã desta sexta-feira (28).

INVESTIGAÇÃO

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. A Polícia Civil informou que os trabalhos estão avançados, mas que ainda não houve prisões. As investigações estão avançadas, no entanto, não é possível passar mais detalhes por enquanto. O que podemos confirmar é que nenhum suspeito foi preso até o momento, ressalta a nota.

A população pode contribuir com as investigações repassando informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

O CRIME

Os irmãos foram alvos de criminosos na noite da última terça-feira (25), quando estavam em um posto de combustível desativado, no bairro Aviso, em Linhares.