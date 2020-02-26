Irmãos gêmeos são alvos de ações criminosas em Linhares

A Polícia Civil está investigando o desaparecimento de um jovem que foi levado por criminosos quando estava com o irmão gêmeo em um posto de combustível desativado, no bairro Aviso, em Linhares, na Região Norte do Espírito Santo.
De acordo com a ocorrência registrada na noite desta terça-feira (25), no momento do crime, um dos jovens acabou baleado e o outro foi levado pelos criminosos. O rapaz, de 17 anos, foi socorrido e encaminhado para um hospital particular de Linhares. Segundo o hospital, o ferido passou por uma cirurgia e o estado de saúde dele é estável.
A Polícia Civil informou que investigadores estão nas ruas para coletar informações e localizar os suspeitos. O jovem continua desaparecido. Até o momento, ninguém foi preso.
*Com informações de Erika Carvalho, da TV Gazeta Norte