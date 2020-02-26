Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Barra de São Francisco

Homem é preso suspeito de matar cunhado a facadas no ES

De acordo com a PM, o suspeito disse aos policiais que recebeu de Deus a missão de matar o cunhado

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 08:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 08:43
Delegacia Regional de Barra de São Francisco, Crédito: TV Gazeta Noroeste/Reprodução
Um homem foi assassinado a facadas nesta terça-feira (25), na localidade de Córrego São José, no interior de Barra de São Francisco, Região Noroeste do Espírito Santo. O cunhado da vítima foi preso. Ele é apontado pela polícia como principal suspeito do crime.

Veja Também

Vídeo mostra momento em que mulher esfaqueia morador de rua

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito do crime estava trabalhando em uma propriedade rural quando foi até a casa do cunhado para pedir água. Quando a vítima foi entregar o copo, o suspeito deu uma facada no peito do homem, que morreu no local.
Os militares contaram ainda que depois do crime, o suspeito se escondeu em um cafezal, mas acabou localizado e detido pela pela polícia. Ainda de acordo com a PM, o suspeito disse aos policiais que recebeu de Deus a missão de matar o cunhado.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Barra de São Francisco e foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por emboscada que impossibilite a defesa da vítima. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.
*Com informações de Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renata Rivetti coordenou o estudo sobre a semana de 4 dias
Semana de 4 dias: resultados apontam aumento da produtividade
Imagem BBC Brasil
Por que filme sobre Michael Jackson 'tem tudo para ser o pior de 2026', segundo crítico da BBC
Imagem BBC Brasil
Irã ainda conseguiria fabricar bomba atômica com seu estoque de urânio enriquecido?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados