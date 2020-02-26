Homem é preso suspeito de matar cunhado a facadas no ES

Delegacia Regional de Barra de São Francisco, Crédito: TV Gazeta Noroeste/Reprodução

Um homem foi assassinado a facadas nesta terça-feira (25), na localidade de Córrego São José, no interior de Barra de São Francisco, Região Noroeste do Espírito Santo. O cunhado da vítima foi preso. Ele é apontado pela polícia como principal suspeito do crime.

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De acordo com a Polícia Militar, o suspeito do crime estava trabalhando em uma propriedade rural quando foi até a casa do cunhado para pedir água. Quando a vítima foi entregar o copo, o suspeito deu uma facada no peito do homem, que morreu no local.

Os militares contaram ainda que depois do crime, o suspeito se escondeu em um cafezal, mas acabou localizado e detido pela pela polícia. Ainda de acordo com a PM, o suspeito disse aos policiais que recebeu de Deus a missão de matar o cunhado.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Barra de São Francisco e foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por emboscada que impossibilite a defesa da vítima. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.