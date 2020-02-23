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Crime  em Sooretama

Vídeo mostra momento em que mulher esfaqueia morador de rua

A suspeita, de 41 anos, foi presa logo depois do crime e autuada em flagrante por homicídio

Publicado em 23 de Fevereiro de 2020 às 11:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2020 às 11:12
Câmeras de videomonitoramento de um estabelecimento comercial localizado na cidade de Sooretama, Região Norte do Espírito Santo, flagraram o momento da discussão que terminou com a morte de um andarilho, ainda não identificado. O crime aconteceu na noite da última sexta-feira (21).
Nas imagens, é possível ver o momento em que a suspeita, uma mulher de 41 anos, se aproxima do morador de rua que segura uma mochila nas costas. Eles trocam algumas palavras e em seguida, a mulher começa a retirar os pertences da mochila. O homem se aproxima dela. Nesse momento, a mulher tira uma faca do bolso e dá um golpe no peito do andarilho.
Com a situação, muitos clientes que estavam no local do crime levantam assustados. Os dois continuam discutindo e a mulher acerta a vítima com outros golpes de faca. O vídeo termina mostrando a vítima saindo do local.
De acordo com testemunhas, a suspeita de ter cometido esse crime acusava o andarilho de ter roubado um aparelho celular que pertencia a ela.

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O homem chegou a ser levado para o Pronto Atendimento da cidade, mas não resistiu e morreu. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e aguarda liberação da família.
A mulher, de 41 anos, suspeita de ter cometido esse crime, foi autuada em flagrante por homicídio e encaminhada para o presídio feminino de Colatina. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.
*Com informações da TV Gazeta Norte

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