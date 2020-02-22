Mulher é presa suspeita de esfaquear e matar morador de rua no ES

Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi presa pela Polícia Civil suspeita de esfaquear e matar um andarilho com golpes de faca na noite desta sexta-feira (21), em Sooretama, Região Norte do Espírito Santo.
Segundo testemunhas, a suspeita acusava a vítima de ter roubado um aparelho celular que pertencia a ela. Câmeras de monitoramento do estabelecimento onde o crime aconteceu registraram toda a ação.
O homem, que ainda não foi identificado, chegou a ser socorrido e levado para o Pronto Atendimento da cidade, mas não resistiu e morreu. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e aguarda liberação da família. Já a mulher foi presa logo depois do homicídio e levada para a 16ª Delegacia Regional de Linhares.
De acordo com a Polícia Civil, a mulher, de 41 anos, foi autuada em flagrante por homicídio e encaminhada para o presídio feminino de Colatina.
*Com informações da TV Gazeta Norte