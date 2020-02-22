Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Norte
  • Justiça concede liberdade provisória para fazendeiro suspeito de matar pecuarista em Linhares
Morte em Linhares

Justiça concede liberdade provisória para fazendeiro suspeito de matar pecuarista em Linhares

Edeval Zuccon, de 51 anos, se apresentou à polícia no dia seguinte ao homicídio e confessou o crime

Publicado em 22 de Fevereiro de 2020 às 10:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2020 às 10:31
Edeval Zuccon é o principal suspeito de assassinar o pecuarista Wolmar Borges, em Linhares Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A Justiça estadual concedeu nesta sexta-feira (21), o pedido de liberdade provisória ao fazendeiro Edeval Zuccon, de 51 anos, que em depoimento à polícia confessou ter assassinado a tiros o pecuarista Wolmar Borges, no último dia 10 de fevereiro, em Linhares, Região Norte do Espírito Santo.
O alvará de soltura foi expedido pelo juiz André Bijos Dadalto, da 1ª Vara Criminal de Linhares. No pedido, analisado pelo magistrado, a defesa solicitou a revogação da prisão do suspeito, mesmo após o Ministério Público do Espírito Santo ter oferecido a denúncia contra Edeval.
Wolmar Borges, pecuarista Crédito: TV Gazeta Norte/Reprodução
De acordo com o advogado Júnior Mendonça, que faz a defesa de Edeval, o argumento é o de que o fazendeiro não oferece risco à sociedade. Nós fizemos um requerimento de revogação da prisão temporária expondo os motivos do não cabimento da prisão, por exemplo, por ele ser réu primário, ter bons antecedentes e ter se apresentado espontaneamente à Justiça, mesmo sabendo que existia um mandado de prisão contra ele, explicou. Segundo Mendonça, Edeval deixou o Centro de Triagem de Viana (CTV), onde estava preso, por volta das 18h desta sexta-feira (21).

Veja Também

Em depoimento, fazendeiro confessa crime à polícia e diz estar arrependido

O inquérito policial já havia sido concluído pela Polícia Civil e o Ministério Público do Espírito Santo já tinha oferecido a denúncia contra Edeval. O juiz aceitou os argumentos do MP e  deu a Ação Penal de Competência do Júri. Com a liberdade provisória,   Edeval vai responder ao processo em liberdade.
O crime aconteceu na tarde do dia 10 de fevereiro, no interior de Linhares Crédito: Luiz Zardini

RELEMBRE O CRIME

O pecuarista Wolmar Borges, de 56 anos, foi assassinado a tiros no interior de Linhares, na Região Norte do Espírito Santo, na tarde do dia 10 de fevereiro. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas contaram que a vítima não queria que uma vala na região fosse fechada, porque a propriedade dele  foi alagada por causa da cheia do Rio Doce, no final de janeiro.

Veja Também

Entenda como briga por vala terminou na morte de pecuarista em Linhares

No entanto, Edeval discordava, alegando que a vala estava na sua propriedade. Os dois começaram a discutir e, em seguida,  sacou a arma e efetuou o disparo que matou Wolmar.
Após ser identificado pela polícia como principal suspeito de ter cometido o crime, Edeval teve a prisão temporária decretada pela Justiça. Ele se apresentou na noite do dia 11 de fevereiro na Delegacia de Ibatiba,  mas foi encaminhado para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante onde foi ouvido e confessou o crime.
Justiça concede liberdade provisória para fazendeiro suspeito de matar pecuarista em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados