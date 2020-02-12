Em depoimento, fazendeiro confessa crime à polícia e diz estar arrependido

Edeval Zuccon é suspeito de assassinar fazendeiro, em Linhares Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Ele disse que está arrependido de ter cometido o crime, que realmente a história é aquela mesma, por conta de uma discussão no local, no tocante àquela passagem da água de um lado para o outro, que acabaram os nervos se exaltaram, e ele acabou assassinando o colega. Segundo ele, está arrependido de ter cometido o crime, revela o delegado.

Ainda de acordo com Lucindo, Edeval estava no município de Brejetuba, na Região Sul do Espírito Santo. Sabendo que poderia ser preso a qualquer momento, o suspeito se entregou. Ele se apresentou ontem ao delegado regional de Ibatiba, o delegado cumpriu a prisão dele e encaminhou ele para Venda Nova. Lá ele foi interrogado, confessou o crime e foi encaminhado para o CDP de Viana, explica.

INVESTIGAÇÃO

As investigações seguem sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Com a prisão de Edeval, o inquérito deverá ser concluído nos próximos dias e encaminhado para o Poder Judiciário. Ele está preso no CDP de Viana, o delegado de homicídios de Linhares vai concluir o inquérito e encaminhar à Justiça, para decidir se vai decretar a prisão preventiva dele ou não, conclui.

ENTENDA O CASO

Wolmar Borges, de 56 anos, foi assassinado a tiros no interior de Linhares, na Região Norte do Espírito Santo, na tarde da última segunda-feira (10). De acordo com a Polícia Militar, testemunhas contaram que a vítima não queria que uma vala na região fosse fechada, porque a propriedade dele estava alagada por causa da cheia do Rio Doce, no final de janeiro.

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