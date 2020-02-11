Familiares e amigos se despedem de fazendeiro morto em Linhares

O velório do fazendeiro Wolmar Borges, de 56 anos, assassinado a tiros na tarde desta segunda-feira (10), gerou comoção e tristeza na cidade de Linhares, na Região Norte do Espírito Santo. Familiares e amigos prestam as últimas homenagens ao também produtor rural que era bastante conhecido na cidade.
Durante a manhã desta terça-feira (11), a movimentação era intensa na Igreja Batista Memorial, no Centro do município, onde acontece o velório. Abalados, os familiares não quiseram dar entrevistas nem comentar o crime.
À tarde acontecerá um culto e a previsão é que o corpo de Wolmar seja sepultado por volta das 15h, no Cemitério São José, no bairro Interlagos.
ENTENDA O CASO
O pecuarista Wolmar Borges, de 56 anos, foi assassinado a tiros na tarde desta segunda-feira (10), na localidade de Cacimbas, no interior de Linhares, na Região Norte do Espírito Santo.
O crime chocou moradores da cidade. Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que a motivação do crime seria o fechamento de uma vala que fica entre a propriedade de Wolmar e uma outra fazenda que pertence ao principal suspeito de cometer o homicídio.
A Polícia Civil está investigando o caso e já realizou a identificação do suspeito, que fugiu logo após o crime. Além disso, testemunhas estão sendo ouvidas na Delegacia de Linhares e devem ajudar os investigadores na solução do caso.