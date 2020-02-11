Familiares e amigos se despedem de fazendeiro morto em Linhares

Velório do pecuarista Wolmar Borges, de 56 anos, foi realizado na manhã desta terça (10) Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Durante a manhã desta terça-feira (11), a movimentação era intensa na Igreja Batista Memorial, no Centro do município, onde acontece o velório. Abalados, os familiares não quiseram dar entrevistas nem comentar o crime.

À tarde acontecerá um culto e a previsão é que o corpo de Wolmar seja sepultado por volta das 15h, no Cemitério São José, no bairro Interlagos.

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ENTENDA O CASO

O pecuarista Wolmar Borges, de 56 anos, foi assassinado a tiros na tarde desta segunda-feira (10), na localidade de Cacimbas, no interior de Linhares, na Região Norte do Espírito Santo.

O crime chocou moradores da cidade. Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que a motivação do crime seria o fechamento de uma vala que fica entre a propriedade de Wolmar e uma outra fazenda que pertence ao principal suspeito de cometer o homicídio.