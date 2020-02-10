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Violência

Produtor rural é assassinado a tiros em Linhares

De acordo com a família,  o produtor Wolmar Borges foi assassinado na região de Cacimbas, no interior do município

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 18:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2020 às 18:01
Wolmar Borges, produtor rural, assassinado em Linhares Crédito: TV Gazeta Norte/ Reprodução
O produtor rural Wolmar Borges, 56 anos,  foi assassinado a tiros no interior de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (10). De acordo com a família da vítima, o crime aconteceu na região de Cacimbas. 
De acordo com a Polícia Militar,  testemunhas informaram que a vítima não queria que uma vala na região fosse fechada, porque a propriedade dele estava alagada por causa da cheia do Rio Doce, no final de janeiro, e isso poderia agravar a situação.  O suspeito de atirar discordava, alegando que a vala estava na sua propriedade. Neste momento os dois começaram a discutir. Em seguida, o homem sacou a pistola e atirou em Wolmar. O suspeito fugiu logo em seguida, antes da chegada dos militares.
Wolmar Borges foi assassinado a tiros no interior de Linhares, na região de Cacimbas Crédito: Luiz Zardini
O chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, confirmou que o único suspeito de cometer o crime é o vizinho de propriedade da vítima e que os dois se desentenderam em função de uma vala na propriedade do suspeito.
Sobre as investigações, o delegado afirmou que deve ouvir ainda na noite desta segunda-feira, uma testemunha chave para solução do caso. Essa pessoa já está aqui na delegacia e presenciou a discussão entre os dois envolvidos , em seguida viu o assassinato.
O produtor Wolmar era muito conhecido no município. Ele era filho do empresário, político e cacauicultor Waldemar Borges, um dos pioneiros na produção de cacau em Linhares. A vítima seguia na produção de cacau, e também trabalhava com uma extensa criação de gado na propriedade rural da família.  Wolmar era divorciado e deixa duas filhas. 
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. De acordo com a família, o velório será realizado na Igreja Batista Memorial de Linhares, no Centro do município. O horário ainda não está definido.
Wolmar Borges foi assassinado a tiros no interior de Linhares, na região de Cacimbas Crédito: Luiz Zardini

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