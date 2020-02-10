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Violência

Ligação anônima leva a PM a encontrar corpo de jovem morto a tiros em Linhares

O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira (9), no distrito de Bebedouro

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 14:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2020 às 14:14
O corpo do jovem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares Crédito: Leonardo Goliver
A semana começou violenta na região Norte do Espírito Santo. Um jovem de 22 anos foi assassinado a tiros na manhã desta segunda-feira (9) em uma estrada do distrito de Bebedouro, em Linhares. O nome da vítima não foi divulgado pela polícia.
Segundo informações da Polícia Militar, após a equipe receber uma ligação anônima dando conta de que teria ocorrido um homicídio na região, militares foram até o local e constataram o fato.
Militares informaram que o jovem foi atingido por dois disparos de arma de fogo, sendo um no tórax e outro na região dorsal. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

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De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, investigadores da Polícia Civil estiveram no local do crime para colher informações que possam ajudar na identificação de suspeitos de terem cometido o crime.
O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.

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