Ligação anônima leva a PM a encontrar corpo de jovem morto a tiros em Linhares

O corpo do jovem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares

De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, investigadores da Polícia Civil estiveram no local do crime para colher informações que possam ajudar na identificação de suspeitos de terem cometido o crime.