Dois jovens são mortos a tiros ao sair de festa em lagoa de Linhares

O crime aconteceu neste domingo (2), quando as vítimas deixavam um evento em uma lagoa no interior de Linhares Crédito: Álvaro Queiroz/TV Gazeta Norte

Um dia de diversão terminou em violência na região Norte do Espírito Santo. Dois jovens foram mortos a tiros ao sair de uma festa realizada em uma lagoa que fica em uma propriedade particular, em Rio Quartel, interior de Linhares. O crime aconteceu por volta das 19h deste domingo (2).

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo na estrada de acesso ao local. Uma das vítimas identificada como Anderson Silva de Jesus, de 23 anos, morreu na hora, já Gabriel Rodrigues Francisco, de 16 anos, foi socorrido por populares, mas foi a óbito ao dar entrada no hospital.

Uma terceira pessoa que passava pelo local na hora do crime também ficou ferida. O homem de 35 anos sofreu ferimentos no rosto e no corpo após um dos tiros atingir o vidro do carro em que ele estava.

Segundo a PM, foram realizadas buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. Os corpos dos jovens foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para serem identificados e liberados para velório e sepultamento.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, até o momento, a autoria e motivação são desconhecidas.