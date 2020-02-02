Homem é assassinado a tiros na orla de Barra do Sahy, em Aracruz

Confusão termina em morte na orla de Aracruz Crédito: Internauta | A Gazeta

Um homem foi morto a tiros na tarde deste domingo (2), no balneário de Barra do Sahy, em Aracruz , no litoral Norte do Espírito Santo

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 17h, próximo a Praça dos Corais. O local estava muito movimentado já que acontecia um evento musical organizado pela prefeitura.

Em nota, a Polícia Militar informou que realizava o patrulhamento preventivo quando se depararam com uma ocorrência de homicídio em andamento. Um indivíduo realizava disparos de arma de fogo contra um homem, que teve o óbito confirmado no local, em um evento em área pública na Barra do Sahy, em Aracruz.

Segundo a PM, imediatamente um policial deu ordem de prisão, sendo que neste momento o acusado apontou a arma para o policial que se antecipou a possível agressão e atirou. O suspeito foi baleado no braço e na mão. Mesmo ferido, ele ainda tentou fugir, mas foi preso.

Durante a ocorrência, além do óbito, outras quatro pessoas ficaram feridas pelos disparos feitos pelo acusado e foram socorridas para hospitais da região. O suspeito foi levado para o Hospital São Camilo, onde permaneceu internado sob escolta. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil que vai investigar o caso.

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