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Violência

Homem é assassinado a tiros na orla de Barra do Sahy, em Aracruz

O crime aconteceu  próximo a Praça dos Corais, o local estava muito movimentado por causa de evento

Publicado em 02 de Fevereiro de 2020 às 20:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2020 às 20:42
Confusão termina em morte na orla de Aracruz Crédito: Internauta | A Gazeta
Um homem foi morto a tiros na tarde deste domingo (2), no balneário de Barra do Sahy, em Aracruz, no litoral Norte do Espírito Santo.
De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 17h, próximo a Praça dos Corais. O local estava muito movimentado já que acontecia um evento musical organizado pela prefeitura.
Em nota, a Polícia Militar informou que realizava o patrulhamento preventivo quando se depararam com uma ocorrência de homicídio em andamento. Um indivíduo realizava disparos de arma de fogo contra um homem, que teve o óbito confirmado no local, em um evento em área pública na Barra do Sahy, em Aracruz.
Segundo a PM, imediatamente um policial deu ordem de prisão, sendo que neste momento o acusado apontou a arma para o policial que se antecipou a possível agressão e atirou. O suspeito foi baleado no braço e na mão. Mesmo ferido, ele ainda tentou fugir, mas foi preso.
Durante a ocorrência, além do óbito, outras quatro pessoas ficaram feridas pelos disparos feitos pelo acusado e foram socorridas para hospitais da região. O suspeito foi levado para o Hospital São Camilo, onde permaneceu internado sob escolta. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil que vai investigar o caso.

PREFEITURA CANCELA EVENTO 

A Prefeitura Municipal de Aracruz informou através de nota que a programação de eventos em Barra do Sahy foi cancelada neste domingo devido a ocorrência. Ainda de acordo com a prefeitura, a atração musical que se apresentaria será remarcada para outra data.

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