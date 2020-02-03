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Acidente grave

Caminhonete capota, mata motorista e fere passageira na BR 101 em Linhares

O acidente ocorreu por volta das 22h20 deste domingo (2), no quilômetro 130 da rodovia federal.  Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. A pista foi totalmente liberada à 1h08 desta segunda-feira (3).

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 11:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 11:41
O motorista, identificado como Robson Ferreira, de 57 anos morreu no local  Crédito: Internauta
Caminhonete capota, mata motorista e fere passageira na BR 101 em Linhares
Um homem identificado como Robson Ferreira, de 57 anos, morreu após o carro em que ele viajava capotar na BR 101, em Linhares, na região Norte do Espírito Santo. Uma passageira, ainda não identificada, que também estava no veículo teve ferimentos, mas segundo a Eco101, se recusou a ser levada para um hospital da região.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o capotamento foi registrado pouco depois das 22h20 deste domingo (2), no quilômetro 130. Equipes da Eco101 também foram ao local para auxiliar na ocorrência. Após o acidente, o trânsito no local seguiu por uma faixa no sentido Norte da rodovia.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo do motorista foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. A pista foi totalmente liberada às 1h08 desta segunda-feira (3).

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