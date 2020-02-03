O motorista, identificado como Robson Ferreira, de 57 anos morreu no local Crédito: Internauta

Your browser does not support the audio element. Caminhonete capota, mata motorista e fere passageira na BR 101 em Linhares

Um homem identificado como Robson Ferreira, de 57 anos, morreu após o carro em que ele viajava capotar na BR 101, em Linhares, na região Norte do Espírito Santo. Uma passageira, ainda não identificada, que também estava no veículo teve ferimentos, mas segundo a Eco101, se recusou a ser levada para um hospital da região.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o capotamento foi registrado pouco depois das 22h20 deste domingo (2), no quilômetro 130. Equipes da Eco101 também foram ao local para auxiliar na ocorrência. Após o acidente, o trânsito no local seguiu por uma faixa no sentido Norte da rodovia.