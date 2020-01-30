Acidente com ônibus de torcedores do Pelotas deixa 27 pessoas feridas

Acidente com torcedores do Pelotas Crédito: Nádia Strate / RBS TV

Um ônibus com torcedores do Pelotas tombou nesta quarta-feira (29) na rodovia RS 135, no quilômetro 70, entre os municípios de Erechim e Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul. O acidente foi pouco depois das 22 horas. O veículo com cerca de 30 passageiros e dois motoristas retornava à cidade de Pelotas após os torcedores acompanharem jogo do time pelo Campeonato Gaúcho. Ao menos 27 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave.

De acordo com a polícia o ônibus caiu em uma ribanceira ao desviar de uma carreta que invadiu a pista no sentido contrário. O grupo de torcedores voltava para casa após ver a derrota do time por 2 a 1 para o Ypiranga, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim.

As vítimas foram socorridas pelos bombeiros e agentes do Samu e posteriormente encaminhadas por 11 ambulâncias para os hospitais das cidades de Erechim e Getúlio Vargas. Segundo informações preliminares do Hospital Santa Teresinha, em Erechim, a maioria das vítimas está internada na instituição, umas delas em estado grave na UTI. O nome do paciente não foi revelado.