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Sul do Brasil

Acidente com ônibus de torcedores do Pelotas deixa 27 pessoas feridas

Ao menos 27 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, no acidente ocorrido na noite de quarta-feira (29)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 17:55

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 17:55

Acidente com torcedores do Pelotas  Crédito: Nádia Strate / RBS TV
Um ônibus com torcedores do Pelotas tombou nesta quarta-feira (29) na rodovia RS 135, no quilômetro 70, entre os municípios de Erechim e Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul. O acidente foi pouco depois das 22 horas. O veículo com cerca de 30 passageiros e dois motoristas retornava à cidade de Pelotas após os torcedores acompanharem jogo do time pelo Campeonato Gaúcho. Ao menos 27 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave.
De acordo com a polícia o ônibus caiu em uma ribanceira ao desviar de uma carreta que invadiu a pista no sentido contrário. O grupo de torcedores voltava para casa após ver a derrota do time por 2 a 1 para o Ypiranga, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim.
As vítimas foram socorridas pelos bombeiros e agentes do Samu e posteriormente encaminhadas por 11 ambulâncias para os hospitais das cidades de Erechim e Getúlio Vargas. Segundo informações preliminares do Hospital Santa Teresinha, em Erechim, a maioria das vítimas está internada na instituição, umas delas em estado grave na UTI. O nome do paciente não foi revelado.
Na cidade de Passo Fundo, o ex-presidente do Pelotas, Ítalo Gomez, está internado no Hospital de Clínicas. O estado de saúde do Ítalo não foi repassado a reportagem. Há ainda outro torcedor acidentado sob observação no hospital São Roque, na cidade de Getúlio Vargas. Após receberem alta dos hospitais, as vítimas retornarão a Pelotas, provavelmente nesta quinta-feira, em um ônibus locado pela prefeitura de Erechim. O motorista do ônibus teve apenas ferimentos leves.

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