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Inquérito

Engenheiros e pedreiro são indiciados por desabamento de prédio em Fortaleza

Nove pessoas ficaram feridas no desabamento do edifício Andrea, ocorrido em 15 de outubro de 2019, em Fortaleza

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 16:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 16:17
Prédio de sete andares desabou em área nobre de Fortaleza Crédito: Reprodução/SVM
A Polícia Civil do Ceará indiciou três pessoas pelo desabamento do edifício Andrea, ocorrido em 15 de outubro de 2019 em Fortaleza. Nove pessoas morreram e outras sete foram resgatadas com vida após a queda do prédio de sete andares no bairro Dionísio Torres, região nobre da capital cearense.
O inquérito demorou mais de três meses para ficar pronto e ouviu 40 testemunhas.
Os engenheiros José Andreson Gonzaga dos Santos e Carlos Alberto Loss de Oliveira e o pedreiro Amauri Pereira de Souza foram indiciados, segundo o inquérito, porque a intervenção que fizeram em colunas do edifício no dia anterior e no dia do desabamento podem ter sido determinantes para a queda. 
Imagens feitas por câmeras de segurança mostram que a reforma estava em andamento minutos antes de o prédio cair. Eles podem responder por "provocar o desabamento de construção, ou por erro no projeto ou na execução" e "por causar desmoronamento ou desabamento" com mortes.
Procurado pela reportagem, o advogado Brenno Almeida, que representa os três indiciados, disse que só vai comentar o caso quando tiver acesso aos laudos.
O laudo apresentou uma série de fatores que podem causado a queda do edifício Andrea, que tinha 40 anos de construção: uma carga extra inserida sobre o pavimento da cobertura, feita após a construção do prédio, falta de manutenção adequada ao longo dos anos, falha da empresa responsável pela reforma e de seus prestadores de serviço, falta de relatório de reforma e de escoramento das estruturas dos pilares de sustentação e técnica equivocada durante a obra nos dias 14 e 15 de outubro.
"A causa preliminar foi a maneira negligente da intervenção feita nos pilares", disse o delegado José Munguba Neto, responsável pela investigação. O inquérito agora será mandado para análise do Ministério Público e da Justiça.
Em dezembro o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), anunciou que o terreno onde ficava o edifício Andrea será desapropriado e no local será construída uma unidade do Corpo de Bombeiros. Os moradores ganharão a isenção das dívidas com o IPTU dos apartamentos do prédio.

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