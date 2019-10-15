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Fortaleza

Vazamento de gás é a principal suspeita para o desabamento de prédio

De acordo com os bombeiros, de 10 a 15 pessoas podem estar sob os escombros.

Publicado em 15 de Outubro de 2019 às 12:35

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 out 2019 às 12:35
Prédio desaba em Fortaleza Crédito: Reprodução/Twiiter
Um prédio residencial desabou, na manhã desta terça-feira (15), em Fortaleza, Ceará, a principal suspeita é de que o desabamento tenha sido provocado por um vazamento de gás. De acordo com os bombeiros, de 10 a 15 pessoas podem estar sob os escombros.

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A estrutura, segundo o Corpo de Bombeiros, desabou por volta das 10h30.
Prédio que desabou em Fortaleza Crédito: Reprodução/Google Street View

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