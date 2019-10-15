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Prédio de 7 andares desaba em Fortaleza

O Corpo de Bombeiros encontra-se no local, além de ambulâncias do SAMU

Publicado em 15 de Outubro de 2019 às 11:49

Publicado em 

15 out 2019 às 11:49
AGÊNCIA ESTADO- Um prédio residencial de sete andares desabou na manhã desta terça-feira, )15), em Fortaleza. O edifício que caiu se localiza na esquina das Ruas Tibúrcio Cavalcante e Tomás Acioli, no Dionísio Torres, bairro nobre da capital cearense. Ainda não informações de mortos ou feridos.
O porta-voz do Corpo de Bombeiros, tenente Romário, disse que duas viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local, além de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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