Prédio de 7 andares desaba em Fortaleza

AGÊNCIA ESTADO- Um prédio residencial de sete andares desabou na manhã desta terça-feira, )15), em Fortaleza. O edifício que caiu se localiza na esquina das Ruas Tibúrcio Cavalcante e Tomás Acioli, no Dionísio Torres, bairro nobre da capital cearense. Ainda não informações de mortos ou feridos.