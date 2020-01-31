Padre fica ferido em acidente no interior de Vargem Alta

Padre capotou na ES 375, em Vargem Alta Crédito: Internauta

Um padre sofreu um acidente na rodovia ES 375, no interior de Vargem Alta , Região Serrana do Estado, na noite de quinta-feira (30). O padre Marco Antônio Schwan perdeu o controle do veículo em uma curva e acabou capotando.

Segundo a Polícia Militar , a batida aconteceu na localidade de Richmond. No local, os militares e as equipes da ambulância do município encontraram um veículo de passeio tombado às margens da via, fora da pista.

Os militares receberam a informação de que o motorista havia sido socorrido por populares ao Pronto Atendimento de Vargem Alta. Na unidade, os militares não o localizaram. Depois, chegou a informação de que a vítima recusou atendimento médico e até o encerramento da ocorrência não havia sido localizado.

ES 375, em Vargem Alta Crédito: Internauta

Segundo o morador de Vargem Alta, Leidimar Zava Diriguetto, o padre Marcos havia presidido uma missa em Richmond e retornava para sua casa, no centro do município.