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Acidente

Padre fica ferido em acidente no interior de Vargem Alta

Padre Marco Antônio Schwan perdeu o controle do veículo em uma curva e acabou capotando. Ele sofreu apenas escoriações

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 19:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2020 às 19:13
Padre capotou na ES 375, em Vargem Alta Crédito: Internauta
Um padre sofreu um acidente na rodovia ES 375, no interior de Vargem Alta, Região Serrana do Estado, na noite de quinta-feira (30). O padre Marco Antônio Schwan perdeu o controle do veículo em uma curva e acabou capotando.
Segundo a Polícia Militar, a batida aconteceu na localidade de Richmond. No local, os militares e as equipes da ambulância do município encontraram um veículo de passeio tombado às margens da via, fora da pista.
Os militares receberam a informação de que o motorista havia sido socorrido por populares ao Pronto Atendimento de Vargem Alta. Na unidade, os militares não o localizaram. Depois, chegou a informação de que a vítima recusou atendimento médico e até o encerramento da ocorrência não havia sido localizado.
 ES 375, em Vargem Alta Crédito: Internauta
Segundo o morador de Vargem Alta, Leidimar Zava Diriguetto, o padre Marcos havia presidido uma missa em Richmond e retornava para sua casa, no centro do município.
A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim informou que o padre sofreu apenas escoriações e está bem. Ele é colaborador pastoral na Paróquia São Pedro Apóstolo, em Venda Nova do Imigrante.

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