Motorista foge de abordagem e provoca acidente na Serra Crédito: Divulgação/Internet

Your browser does not support the audio element. Motorista sem CNH foge de blitz, é perseguido e causa acidente na BR 101

Um motorista sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) fugiu de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101, na Serra , foi perseguido e provocou um acidente com outros dois veículos. Quatro pessoas ficaram feridas em estado grave.

De acordo com informações da PRF, uma equipe do Núcleo de Operações Especializados (NOE) realizava uma ação de combate ao crime em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal, em Serra Sede, quando determinou a parada de um veículo Fiat Strada por volta das 21h dessa quinta-feira (30).

O motorista acelerou na direção dos policiais e fugiu em alta velocidade pelo acostamento. Ele foi perseguido por cerca de um quilômetro. De acordo com testemunhas, o Fiat Strada bateu na traseira de um Fiat Uno com cinco pessoas, sendo duas crianças de 2 e 9 anos. Elas não ficaram feridas porque estavam na cadeirinha.

Depois de bater no Uno, a picape Fiat Strada teria invadido a contramão e bateu em um Renault Sandero que seguia no sentido contrário. No total, quatro pessoas ficaram feridas em estado grave. Todos foram socorridos por ambulâncias da Eco101 e levados para o Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, no mesmo município.

O condutor do Fiat Strada fez o teste do bafômetro, mas o resultado apontou que ele não tinha ingerido bebida alcoólica. Ele não soube responder aos policiais o motivo de não ter parado durante a blitz.

Motorista foge de abordagem e provoca acidente na Serra Crédito: Divulgação/Internet

Após o acidente, os policiais identificaram que o homem que fugiu não tem CNH. Ele está em liberdade através de alvará de soltura expedido pela 2ª Vara de Mimoso do Sul por envolvimento em quadrilha de roubo de cargas no Espírito Santo