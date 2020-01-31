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Itaparica

Policial reage a assalto, atira e mata suspeitos em Vila Velha

Os tiros foram ouvidos por moradores por volta das 21h30 e, pouco tempo depois, várias viaturas chegaram ao local.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2020 às 00:41

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 00:41

Policial Militar reage a assalto, mata um suspeito e fere outro em Itaparica Crédito: Kaique Dias
Um soldado da Polícia Militar reagiu a uma tentativa de assalto, atirou e matou dois suspeitos na noite desta quinta-feira (30), em Itaparica, Vila Velha. Os tiros foram ouvidos por moradores por volta das 21h30 e, pouco tempo depois, várias viaturas chegaram ao local.
Segundo o Sargento Soares, do 4º Batalhão da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, os suspeitos estavam com uma arma falsa. Ele conta que, segundo relatos das testemunhas, o soldado fazia uma caminhada de rotina, quando foi abordado por dois suspeitos em uma moto. Eles subiram com a moto na calçada e cercaram a vítima, sem saber que se tratava de um policial. Um dos suspeitos levantou a blusa e mostrou a arma.
"De imediato, como o militar se encontrava em uma posição avantajada com relação aos meliantes, sacou da sua arma, efetuando vários disparos, onde o que conduzia a moto acabou sendo alvejado e vindo a óbito constatado pela equipe do Samu no local. O outro foi alvejado com três disparos sendo um na orelha, dois no ombro direito e dois na mão direita. Ele não conseguiu sequer ser identificado devido à gravidade das lesões, foi socorrido para o Hospital São Lucas", conta o Sargento Soares.
Segundo a polícia, o suspeito morto foi identificado como Wesley Nascimento Santana e o ferido como Luiz Guilherme da Cruz. Na manhã desta sexta-feira (31), a Polícia Civil informou que o suspeito que havia sido baleado não resistiu aos ferimentos e morreu. Os corpos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

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O policial não chegou a ter nada levado pelos assaltantes. " No momento da abordagem ele de imediato reagiu quando os suspeitos mostraram a arma que estava na cintura. ele estava na vantagem e conseguiu sacar sua arma antes que os elementos pudessem ter qualquer reação", afirma o sargento que atendeu a ocorrência.
A moto e a arma falsa ficaram caídas na calçada. Segundo a polícia, a placa da moto foi adulterada. "A placa original é ODC, mas foi transformada em ODO. Eles fecharam a letra C e transformaram em O", explica o  Sargento Soares.
Policial Militar reage a assalto, mata um suspeito e fere outro em Itaparica Crédito: Internauta

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