Corregedor da PM diz como cidadão pode denunciar abuso policial no ES
Quem tiver insatisfeito com uma abordagem, operação ou comportamento de um policial militar do Espírito Santo em atividade pode denunciar a conduta em qualquer unidade operacional da Polícia Militar, seja na Corregedoria da corporação ou por meio do Disque-Denúncia 181.
A informação é do corregedor da PM em exercício, coronel Juffo. Ele concedeu entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta quinta-feira (30). Nesta terça-feira (28), a Polícia Militar instaurou um inquérito para investigar a conduta do 3º sargento Clemilson Silva de Freitas.
Câmeras de segurança de um posto de gasolina localizado na Rodovia do Sol flagraram o frentista Joelcio Rodrigues dos Santos levando um tapa no rosto durante uma discussão com o sargento. A Corregedoria anunciou que o policial foi afastado de suas funções operacionais.
O oficial destacou que na região metropolitana o morador pode fazer a denúncia na sede da corregedoria localizada ao lado do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, na Avenida Maruípe, em Vitória. O atendimento é feito 24 horas.
Temos estrutura própria de atendimento. No interior, o cidadão pode procurar as unidades operacionais (companhias independentes e batalhões) da PM. O atendimento é feito dentro do horário administrativo da instituição, informou.