Manicure assassinada dentro de carro em Vila Velha deixou três filhos

A manicure Ana Carolina Lourenço Ribeiro, a Carol, de 24 anos, assassinada dentro de um Fox prata na porta da casa de um amigo na Rua João Martins, em Itapoã, Vila Velha, deixou três filhos.
A avó materna das crianças foi a responsável por contar para os netos que a mãe deles havia sido executada a tiros, junto com o amigo Carlos Magno Zael Borges Neto, 26 anos, na madrugada da última segunda-feira (27). Carlos Magno era o motorista do veículo que foi alvejado por mais de 40 tiros.
Um parente, que não quis se identificar, disse que a vítima deixou um filho de 5 anos, uma menina de 2 anos e um bebê de 7 meses. Todos estão na casa da avó e já sabem o que aconteceu com a mãe.
O menino de 5 anos é o único que entende as coisas. Ele ficou triste, mas aceitou e disse para a avó que vai ajudar a cuidar dos irmãos. A mãe da Carol está arrasada, mas vai melhorar, disse o familiar que não quis revelar o nome.
Os familiares informaram que não sabem a motivação do crime. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.