Manicure assassinada dentro de carro em Vila Velha deixou três filhos

Ana Carolina Lourenço Ribeiro, de 24 anos, estava ao lado do motorista Crédito: Reprodução

A avó materna das crianças foi a responsável por contar para os netos que a mãe deles havia sido executada a tiros, junto com o amigo Carlos Magno Zael Borges Neto, 26 anos, na madrugada da última segunda-feira (27). Carlos Magno era o motorista do veículo que foi alvejado por mais de 40 tiros.

Homem e mulher são executados dentro de carro em Itapoã, Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro

Um parente, que não quis se identificar, disse que a vítima deixou um filho de 5 anos, uma menina de 2 anos e um bebê de 7 meses. Todos estão na casa da avó e já sabem o que aconteceu com a mãe.

O menino de 5 anos é o único que entende as coisas. Ele ficou triste, mas aceitou e disse para a avó que vai ajudar a cuidar dos irmãos. A mãe da Carol está arrasada, mas vai melhorar, disse o familiar que não quis revelar o nome.