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Crime no bairro Itapoã

Manicure assassinada dentro de carro em Vila Velha deixou três filhos

Ana Carolina Lourenço Filho, de 24 anos, tinha um filho de 5 anos, uma filha de 2 e um bebê de 7 meses
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 20:30

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 20:30

Ana Carolina Lourenço Ribeiro, de 24 anos, estava ao lado do motorista Crédito: Reprodução
A manicure Ana Carolina Lourenço Ribeiro, a Carol, de 24 anos, assassinada dentro de um Fox prata na porta da casa de um amigo na Rua João Martins, em Itapoã, Vila Velha, deixou três filhos.
A avó materna das crianças foi a responsável por contar para os netos que a mãe deles havia sido executada a tiros, junto com o amigo Carlos Magno Zael Borges Neto, 26 anos, na madrugada da última segunda-feira (27). Carlos Magno era o motorista do veículo que foi alvejado por mais de 40 tiros.
Homem e mulher são executados dentro de carro em Itapoã, Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro
Um parente, que não quis se identificar, disse que a vítima deixou um filho de 5 anos, uma menina de 2 anos e um bebê de 7 meses. Todos estão na casa da avó e já sabem o que aconteceu com a mãe.
O menino de 5 anos é o único que entende as coisas. Ele ficou triste, mas aceitou e disse para a avó que vai ajudar a cuidar dos irmãos. A mãe da Carol está arrasada, mas vai melhorar, disse o familiar que não quis revelar o nome.
Os familiares informaram que não sabem a motivação do crime. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. 

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