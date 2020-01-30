Empresário ferido em queda de elevador passa por cirurgia em Vitória

César Viola se machucou após o elevador da casa dele despencar Crédito: Reprodução/Facebook

César é dono do cerimonial Casa Maio, anexo à casa dele. No momento do acidente, ele estava dentro do elevador para ir até o segundo andar da residência. Quando estava saindo, o cabo de aço do equipamento rompeu e o elevador despencou. No impulso, César colocou as mãos para fora, para tentar se segurar e acabou ficando pendurado, com os braços presos.

Cabo de aço rompeu e elevador doméstico despencou do segundo andar Crédito: Iara Diniz

O empresário foi socorrido com ferimentos graves para o hospital. Por telefone, o amigo e sócio dele, Carlos Benevides, informou que César precisará fazer uma cirurgia de reconstrução dos ossos.

"Ele colocou sete pinos em um braço e fará a segunda cirurgia no outro. Além disso, terá que fazer uma reconstrução óssea. Estamos torcendo para que ele se recupere logo" Carlos Benevides - Amigo do empresário