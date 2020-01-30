Empresário ferido em queda de elevador passa por cirurgia em Vitória

O empresário César Viola, 60 anos, que se machucou quando o elevador da casa dele despencou na Enseada do Suá, na manhã desta quinta-feira (30), vai passar por cirurgia nos dois braços. Ele está internado em um hospital particular de Vitória.
César é dono do cerimonial Casa Maio, anexo à casa dele. No momento do acidente, ele estava dentro do elevador para ir até o segundo andar da residência. Quando estava saindo, o cabo de aço do equipamento rompeu e o elevador despencou. No impulso, César colocou as mãos para fora, para tentar se segurar e acabou ficando pendurado, com os braços presos.
O empresário foi socorrido com ferimentos graves para o hospital. Por telefone, o amigo e sócio dele, Carlos Benevides, informou que César precisará fazer uma cirurgia de reconstrução dos ossos.
"Ele colocou sete pinos em um braço e fará a segunda cirurgia no outro. Além disso, terá que fazer uma reconstrução óssea. Estamos torcendo para que ele se recupere logo"
De acordo com Carlos, o elevador é usado para transporte de cargas e também de pessoas. Ele afirmou que o equipamento passou por manutenção e que o cabo foi trocado há dois meses.