Violência

Homem é morto a tiros perto de crianças em bairro de Cariacica

Várias crianças estavam brincando na rua no momento do crime e houve muita correria, segundo testemunhas

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 08:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 08:24
Homem é morto a tiros em Sotelândia Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Um homem foi morto a tiros no bairro Sotelândia, em Cariacica, na noite desta quinta-feira (06). Várias crianças estavam brincando na rua no momento do crime e houve muita correria, segundo testemunhas.
O crime aconteceu na Rua Lindaura Costa. O homem, que tinha 31 anos, foi morto com pelo menos 20 tiros. Ele foi identificado como Cristian Medeiros Blazer. Na cena do crime, a perícia recolheu dezenas de cápsulas. Até o final da noite desta quinta-feira nenhum suspeito tinha sido preso pela polícia.
Moradores contaram à TV Gazeta que, por volta das 19h40, a vítima estava na rua conversando com um conhecido quando três suspeitos chegaram e começaram a atirar. Em seguida, eles fugiram a pé. A suspeita é que um carro aguardava por eles no bairro. Segundo a polícia, uma pessoa que estava conversando com Cristian não foi atingida pelos tiros porque conseguiu fugir.  A Polícia Civil suspeita que o crime tenha ligação com o tráfico de drogas.
Com informações de Tiago Félix, da TV Gazeta

