Porteiro é preso por esquema de furto em prédio de luxo na Praia do Canto

Um porteiro de um prédio da Praia do Canto, em Vitória, foi preso em flagrante por envolvimento em um esquema de furto de produtos importados no condomínio onde ele trabalha.
Os agentes, segundo a polícia, cumpriam, nesta quarta-feira (05), um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, de 26 anos, onde encontraram 36 garrafas de vinhos e champanhe, joias, relógios e eletrônicos. Os produtos são importados e avaliados em cerca de R$ 120 mil. O material, furtado em pelo menos dois dias de janeiro, era de um apartamento de luxo. Os donos do imóvel estavam viajando na época, ainda segundo informações da polícia.
Entre os produtos recuperados, está um relógio de R$ 50 mil, que chegou a ser trocado pelo porteiro por uma moto, de acordo com a polícia. O antigo dono da moto se comprometeu a entregar o relógio para os investigadores na próxima semana. As 36 garrafas de vinho e champanhe custavam, no total, R$ 20 mil.
A prisão foi feita por policiais da Delegacia de Segurança Patrimonial. O suspeito foi autuado por receptação dolosa.
A Polícia chegou ao porteiro depois que a família dona do apartamento registrou um boletim de ocorrência após dar falta dos bens em casa. O apartamento não tinha nenhum sinal de arrombamento. Os donos do imóvel também perderam US$ 9 mil, mas esse dinheiro não foi localizado.
Imagens de monitoramento do condomínio também mostraram o porteiro colocando uma mochila atrás da escada de incêndio do prédio, o que gerou desconfiança da Polícia Civil, que solicitou o mandado de busca e apreensão.
Em depoimento, o suspeito negou o crime, justificando que recebeu os bens de um outro porteiro do prédio, que estaria apenas repassando presentes dados por moradores do condomínio. Por isso, o porteiro preso foi autuado por receptação dolosa (quando há consciência de que o produto é furtado ou roubado), mas também segue investigado por furto. Esse outro zelador negou a versão do colega de trabalho que foi detido.
Porteiro é preso em flagrante por furto em prédio na Praia do Canto
ITENS RECUPERADOS:
- 1 cafeteira
- 1 jogo de facas importado
- 1 caixa de som
- 36 garrafas de bebidas importadas - valor aproximado R$ 20 mil
- 1 relógio importado de valor aproximado R$ 9 mil
- 1 relógio importado de valor aproximado R$52 mil
- 1 par de brincos
- 1 colar
- Pedras preciosas