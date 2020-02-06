Porteiro é preso por esquema de furto em prédio de luxo na Praia do Canto

Porteiro é preso em flagrante por envolvimento em um esquema de furto em um prédio na Praia do Canto Crédito: Polícia Civil

Um porteiro de um prédio da Praia do Canto , em Vitória, foi preso em flagrante por envolvimento em um esquema de furto de produtos importados no condomínio onde ele trabalha.

Os agentes, segundo a polícia, cumpriam, nesta quarta-feira (05), um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, de 26 anos, onde encontraram 36 garrafas de vinhos e champanhe, joias, relógios e eletrônicos. Os produtos são importados e avaliados em cerca de R$ 120 mil. O material, furtado em pelo menos dois dias de janeiro, era de um apartamento de luxo. Os donos do imóvel estavam viajando na época, ainda segundo informações da polícia.

Porteiro é preso em flagrante por envolvimento em um esquema de furto em um prédio na Praia do Canto Crédito: Polícia Civil

Entre os produtos recuperados, está um relógio de R$ 50 mil, que chegou a ser trocado pelo porteiro por uma moto, de acordo com a polícia. O antigo dono da moto se comprometeu a entregar o relógio para os investigadores na próxima semana. As 36 garrafas de vinho e champanhe custavam, no total, R$ 20 mil.

A prisão foi feita por policiais da Delegacia de Segurança Patrimonial. O suspeito foi autuado por receptação dolosa.

A Polícia chegou ao porteiro depois que a família dona do apartamento registrou um boletim de ocorrência após dar falta dos bens em casa. O apartamento não tinha nenhum sinal de arrombamento. Os donos do imóvel também perderam US$ 9 mil, mas esse dinheiro não foi localizado.

Porteiro é preso em flagrante por envolvimento em um esquema de furto em um prédio na Praia do Canto Crédito: Polícia Civil

Imagens de monitoramento do condomínio também mostraram o porteiro colocando uma mochila atrás da escada de incêndio do prédio, o que gerou desconfiança da Polícia Civil, que solicitou o mandado de busca e apreensão.

Em depoimento, o suspeito negou o crime, justificando que recebeu os bens de um outro porteiro do prédio, que estaria apenas repassando presentes dados por moradores do condomínio. Por isso, o porteiro preso foi autuado por receptação dolosa (quando há consciência de que o produto é furtado ou roubado), mas também segue investigado por furto. Esse outro zelador negou a versão do colega de trabalho que foi detido.

Porteiro é preso em flagrante por furto em prédio na Praia do Canto

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