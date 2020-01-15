Moradores de barcos relatam furtos e roubos na Praia da Guarderia em Vitória

Atualmente cerca de 25 veleiros estão atracados no mar da Guarderia e muitos deles já foram assaltados Crédito: Isaac Ribeiro

Morar em um barco é opção que algumas pessoas escolheram para si em Vitória, mas a tranquilidade de estar em local relativamente tranquilo tem dado lugar à preocupação. Desde dezembro de 2019 até os primeiros dias de janeiro, pelo menos seis furtos e assaltos foram registrados nas embarcações ancoradas na região da Praia da Guarderia, em Vitória, próximo da Curva da Jurema.

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As ações dos criminosos costumam ocorrer principalmente no período da noite, quando as pessoas já estão dormindo, contou uma moradora da região que pediu para não ser identificada.

"Eles (quem furta) focam nos motores dos barcos de apoio e equipamentos de navegação, que são importantíssimos para que se navegue em segurança. Além disso, eles levam também ferramentas, peças dos barcos e pertences das pessoas. É uma situação chata e que vem causando prejuízos a todos nós" X. (não quis ser identificada) - Moradora de um veleiro na Guarderia

Preocupados com a própria segurança, ela explicou que a comunidade se mobiliza para contratar uma vigília particular para conter o ímpeto "dos piratas da Baía de Vitória".

"É uma possibilidade que estamos avaliando, pois, além dos equipamentos, nossa integridade também está em risco. Desconfiamos que sejam pessoas que conhecem nossas rotinas, pois os furtos e roubos são na maioria das vezes silenciosos e imperceptíveis. Só damos conta quando acordamos e notamos que um motor e até mesmo o barco de apoio foram levados. Um casal de amigos de São Paulo que havia escolhido Vitória por ter se apaixonado pela cidade desistiu de morar aqui, pois tiveram dois motores levados em um curto espaço de tempo. É um prejuízo enorme", disse.

SEM PRIVACIDADE

Outra situação recorrente na comunidade de velejadores da Guarderia é o desrespeito à propriedade privada cometido por frequentadores da praia. Segundo a moradora, as pessoas sobem nos barcos para fazer fotos e incomodam quem mora nas embarcações.

A Praia da Guarderia é de águas calmas e por isso muitas pessoas escolherem esse local para atracarem as embarcações Crédito: Isaac Ribeiro

"Nessa época de praia isso ocorre com frequência. Sabemos que o mar é público e cada um pode fazer o que bem entender nele, mas os barcos não são. É como se fosse uma casa, não pode entrar sem ser convidado e invadir. Já tivemos casos de acharem ruim por pedirmos que saíssem", contou a moradora de uma embarcação.

Por conta dos assaltos recentes, ela contou que essas pessoas passaram a ser também suspeitas, pois até o momento não se sabe quem são os autores dos crimes. "É complicado. Não sabemos quem são, então suspeitamos de todos. Só pedimos que respeitem o espaço do outro", concluiu.