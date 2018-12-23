Novo point!

Praia da Guarderia: a nova Bacutia da Grande Vitória

A nova atração é uma praia pequena, com faixa de areia de 50 metros

Publicado em 23 de Dezembro de 2018 às 00:10

Redação de A Gazeta

Praia da Guarderia, na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Beatriz Marcarini
Os praieiros capixabas têm um novo ponto de encontro em Vitória. Trata-se da Praia da Guarderia, na Enseada do Suá. A praia tem pouco mais de 50 metros de extensão, uma pequena faixa de areia e restinga.
O espaço já é apelidado pelos próprios frequentadores como a nova Bacutia - praia badalada de Guarapari. O vendedor Darci Benedito de Jesus vende bebidas no local há 32 anos e é testemunha que neste ano o local caiu ainda mais no gosto dos capixabas.
Dá para perceber que neste verão tem vindo mais pessoas. São muitos jovens, pessoas que moram por aqui, descreve o dono da barraquinha mais frequentada da região.
Dulce Ângela, Julia Geraldes e Alexandre Batista, que são do Rio de Janeiro e de São Paulo, curtem a Guarderia Crédito: Beatriz Marcarini
O geógrafo Alexandre Batista é carioca, mora há cerca de um ano em Vitória e afirma que, além da barraquinha do seu Darci, a Praia da Guarderia tem outras características que chamam atenção. Aqui as pessoas se conhecem. É um local tranquilo, ambiente para todas as pessoas. Parece que, quem não foi para a Bacutia, vem pra cá, conta.
Ontem, ele curtiu o dia de sol com a esposa, Dulce Ângela, e uma amiga paulista, Julia Geraldes. Ela aprovou o local. A praia é muito tranquila, dá para comprar comida e bebidas facilmente, justifica.
Para as amigas Karen Cristina e Fran Soares, a praia é destino certo Crédito: Beatriz Marcarini
Há pouco mais de um ano, a funcionária pública Fran Soares soube da praia por amigos e, desde então curte os dias de sol lá. A boa localização é o principal chamariz. É fácil de chegar, tem estacionamento. Sem falar que a praia é boa, tem gente bonita. Eu venho e passo o dia todo", conta a funcionária pública que vai sempre acompanhada da amiga Karen Cristina.
Balneabilidade
Placas na praia indicam que a água não está própria para banho. Em nota publicada no site da Prefeitura de Vitória, na última sexta-feira, é informado que aquele trecho foi reprovado no teste de balneabilidade que vale até o dia 27.

