Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime em família

Policial que matou sobrinho no ES tirou quase 5 anos de licença médica

Adilau Vieira da Costa se aposentou em 2006; antes disso, ele ficou mais de 1700 dias afastado do trabalho

Publicado em 14 de Janeiro de 2020 às 22:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2020 às 22:08
Policial civil aposentado, Adilau Vieira da Costa tirou 4 anos e 11 meses de licença enquanto estava na ativa Crédito: Larissa Avilez
Principal suspeito de ter assassinato o sobrinho, o policial civil aposentado Adilau Vieira da Costa chegou a tirar um total de 1786 dias de licença médica, enquanto estava na ativa. Ou seja, durante os 24 anos em que trabalhou para a entidade no Espírito Santo, em praticamente cinco, ele esteve afastado da função. Todos os dados estão disponíveis no portal da transparência do Estado.
Imediatamente antes de tirar a aposentadoria, em 6 de março de 2006, ele chegou a ficar afastado 310 dias seguidos  em consequência de duas licenças médicas tiradas de forma consecutiva, em 30 de abril e 6 de dezembro de 2005. A partir da entrada dele na entidade, ele só não pediu afastamento em oito anos: 1988, 1991 e de 1995 a 2000.

Veja Também

Militares podem atuar na força-tarefa do INSS para reduzir fila da aposentadoria

Em entrevista concedida na saída da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória nesta terça-feira (14), Adelias Vieira da Costa falou sobre o temperamento do irmão. Desde a época em que trabalhava, ele já era problemático. Teve uma época em que ele fez alguns tratamentos e depois se aposentou, lembrou o delegado aposentado, pai da vítima.

ARMA DEPOIS DE APOSENTADO

Ainda de acordo com Adelias, a arma usada no crime desta manhã foi registrada pelo irmão após o pedido de aposentadoria. Quando ele se aposentou, ele não tinha arma. Há cerca de um ano é que ele registrou essa pistola de calibre 380. Acredito que um psicólogo credenciado constatou que ele era uma pessoa física e mentalmente apta a adquirir a arma, que está no nome dele, revelou.
Adelias Vieira da Costa perdeu o filho, em assassinato cometido pelo irmão em Vila Velha Crédito: Larissa Avilez

CRIME EM FAMÍLIA

Segundo a Polícia Militar, na manhã desta terça-feira (14), o policial civil aposentado Adilau Vieira da Costa atirou no sobrinho Jackson Rodrigues da Costa, de 35 anos, depois de uma discussão a respeito do descarte de lixo do local onde eles moravam  um terreno que abriga mais de 20 pequenas casas, no bairro Glória, em Vila Velha.

Veja Também

Pai desabafa: "Meu irmão pediu ajuda e agora ele atirou no meu filho"

De acordo com testemunhas, os dois chegaram a brigar fisicamente, antes do tio sacar a arma. Conforme detalhado pelo próprio pai da vítima, os dois já haviam se desentendido outras vezes, por causa do convívio diário. O suspeito morava no local há cerca de um ano, depois de pedir ajuda ao irmão.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Questionada sobre a natureza dessas licenças, a Polícia Civil afirmou que elas são de caráter pessoal, não cabendo a divulgação de tais informações. "Todos os dados públicos relativos ao período em que o cidadão fez parte dos quadros da Polícia Civil estão disponíveis no Portal da Transparência", concluiu a nota.

Veja Também

Policiais do ES vão usar o mesmo armamento dos agentes do FBI

Casagrande amplia prazo para PMs do ES se aposentarem com regra atual

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados