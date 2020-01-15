Policial que matou sobrinho no ES tirou quase 5 anos de licença médica

Policial civil aposentado, Adilau Vieira da Costa tirou 4 anos e 11 meses de licença enquanto estava na ativa Crédito: Larissa Avilez

Imediatamente antes de tirar a aposentadoria, em 6 de março de 2006, ele chegou a ficar afastado 310 dias seguidos  em consequência de duas licenças médicas tiradas de forma consecutiva, em 30 de abril e 6 de dezembro de 2005. A partir da entrada dele na entidade, ele só não pediu afastamento em oito anos: 1988, 1991 e de 1995 a 2000.

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Em entrevista concedida na saída da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa ( DHPP ) de Vitória nesta terça-feira (14), Adelias Vieira da Costa falou sobre o temperamento do irmão. Desde a época em que trabalhava, ele já era problemático. Teve uma época em que ele fez alguns tratamentos e depois se aposentou, lembrou o delegado aposentado, pai da vítima.

ARMA DEPOIS DE APOSENTADO

Ainda de acordo com Adelias, a arma usada no crime desta manhã foi registrada pelo irmão após o pedido de aposentadoria. Quando ele se aposentou, ele não tinha arma. Há cerca de um ano é que ele registrou essa pistola de calibre 380. Acredito que um psicólogo credenciado constatou que ele era uma pessoa física e mentalmente apta a adquirir a arma, que está no nome dele, revelou.

Adelias Vieira da Costa perdeu o filho, em assassinato cometido pelo irmão em Vila Velha Crédito: Larissa Avilez

CRIME EM FAMÍLIA

Segundo a Polícia Militar, na manhã desta terça-feira (14), o policial civil aposentado Adilau Vieira da Costa atirou no sobrinho Jackson Rodrigues da Costa, de 35 anos, depois de uma discussão a respeito do descarte de lixo do local onde eles moravam  um terreno que abriga mais de 20 pequenas casas, no bairro Glória, em Vila Velha.

De acordo com testemunhas, os dois chegaram a brigar fisicamente, antes do tio sacar a arma. Conforme detalhado pelo próprio pai da vítima, os dois já haviam se desentendido outras vezes, por causa do convívio diário. O suspeito morava no local há cerca de um ano, depois de pedir ajuda ao irmão.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL