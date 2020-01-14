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Prejuízo de R$ 20 mil

Homens armados rendem clientes e assaltam relojoaria na Serra

Segundo o proprietário, três criminosos invadiram o local, roubaram objetos de clientes e ainda levaram aproximadamente R$ 20 mil em mercadorias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2020 às 20:27

Publicado em 14 de Janeiro de 2020 às 20:27

Câmaras de monitoramento mostram o momento que os criminosos deixam o local com mochilas cheias de jóias Crédito: Reprodução
Três homens armados invadiram uma relojoaria e roubaram aproximadamente R$ 20 mil na tarde desta terça-feira, no Bairro de Fátima, na Serra. Clientes que estavam no local foram rendidos e também tiveram objetos roubados.
O assalto aconteceu por volta das 12h30. Segundo o dono da relojoaria, que não quis se identificar, os criminosos entraram no local já ameaçando os clientes. Enquanto um dos assaltantes limpava o balcão, carregando cordões e anéis, os outros dois seguiram para os fundos da loja. O assalto durou cerca de 4 minutos. 
As imagens das câmeras de videomonitoramento mostram o momento que os três homens saem do local carregando mochilas (veja vídeo abaixo). Segundo a polícia militar, eles fugiram em um Gol branco. O prejuízo estimado é de cerca de R$ 20 mil. 
*Com informações de Leandro Tedesco, da TV Gazeta

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