Vila Velha: jovem é agredido e baleado em frente a hotel em Itaparica

Um jovem de 23 anos foi agredido e baleado ao parar de moto na Rua Itaipava, em Itaparica, Vila Velha. O crime aconteceu na noite dessa terça-feira (14), em frente a um hotel. O rapaz foi socorrido e levado para um hospital do município. Nenhum suspeito foi preso.
Testemunhas contaram à polícia que a vítima estava em uma moto Honda preta quando o criminoso se aproximou. Os dois teriam discutido e então o criminoso atirou pelo menos cinco vezes na direção do alvo. O jovem foi baleado e o atirador fugiu.
Uma ambulância do Samu foi acionada e o homem ferido foi encaminhado para um hospital de Vila Velha. Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local. O caso é investigado pela Polícia Civil.