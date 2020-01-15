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Violência

Vila Velha: jovem é agredido e baleado em frente a hotel em Itaparica

Um homem de 23 anos foi baleado ao passar na Rua Itaipava, em Itaparica, por volta das 21h desta terça-feira (14)

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 12:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2020 às 12:51
Homem é baleado em frente a hotel em Itaparica, Vila Velha Crédito: Kaique Dias
Um jovem de 23 anos foi agredido e baleado ao parar de moto na Rua Itaipava, em Itaparica, Vila Velha. O crime aconteceu na noite dessa terça-feira (14), em frente a um hotel. O rapaz foi socorrido e levado para um hospital do município. Nenhum suspeito foi preso.
Testemunhas contaram à polícia que a vítima estava em uma moto Honda preta quando o criminoso se aproximou. Os dois teriam discutido e então o criminoso atirou pelo menos cinco vezes na direção do alvo. O jovem foi baleado e o atirador fugiu. 
Uma ambulância do Samu foi acionada e o homem ferido foi encaminhado para um hospital de Vila Velha. Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local. O caso é investigado pela Polícia Civil.

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