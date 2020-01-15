Mulher suspeita de assediar adolescentes em Vila Velha é detida

Mulher é detida por moradores do Interlagos, Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro

Com mandado de prisão em aberto, uma mulher foi detida na tarde desta terça-feira (14) por moradores do bairro Interlagos, em Vila Velha, por suspeita de assediar e importunar crianças e adolescentes na região. Um grupo de pais acionou a Polícia Militar e a detida foi encaminhada à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha

Após a detenção, ao menos quatro mães foram à unidade policial registrar a ocorrência. Uma comerciante de 43 anos contou que a mulher foi vista circulando pelo bairro pela primeira vez em dezembro do ano passado, durante a semana do Réveillon. A suspeita teria abordado o filho dela, um estudante de 15 anos.

"Essa mulher ficava se insinuando para as crianças com frases do tipo 'oi, tudo bem?', 'o que você faz pra relaxar?', 'você já fez sexo?'. Pelo que sabemos, ela abordou pelo menos 10 crianças no nosso bairro", revelou a comerciante que não terá o nome divulgado para preservar a identidade dos garotos abordados.

Um advogado de 52 anos contou que a mulher já estava sendo monitorada pelos moradores. Através de um grupo de Whatsapp, ele soube que a mulher estava circulando pelo bairro por volta de 12h desta terça-feira (14). Ele pegou o carro e encontrou a mulher abordando moradores na Rua Pedro Bravim.

"Enquanto eu a seguia, antes da abordagem, eu liguei para a Polícia Militar. Eu e um amigo abordamos ela e falamos que ela estava detida, porque estava em atitude suspeita. Já tínhamos flagrado ela abordando moradores, as crianças e até tocando campainhas das casas. Ainda bem que rapidamente a PM chegou e ela foi levada para a delegacia", disse.

O QUE DIZ A POLÍCIA

Por nota, a Polícia Militar informou que durante patrulhamento pelo bairro Interlagos, em Vila Velha, na tarde desta terça-feira (14), moradores abordaram uma viatura. Os populares denunciaram que havia uma mulher perambulando pelas ruas da região de maneira suspeita. A mulher foi localizada e foi constatado que ela possuía um mandado de prisão em aberto.

A polícia ainda não revelou detalhes. Uma consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão indica que a mulher teve o pedido de prisão expedido no dia 11 de junho de 2019 pela 1ª Vara Regional do Barreiro, da Comarca de Belo Horizonte. O documento, no entanto, não revela o tipo de crime pelo qual a suspeita é investigada.