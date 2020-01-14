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Grande Vitória

Dois jovens são baleados enquanto conversavam na calçada em Serra Sede

Segundo testemunhas, os criminosos estavam encapuzados e já chegaram ao local atirando. Um dos rapazes morreu e o outro está internado.

Publicado em 14 de Janeiro de 2020 às 15:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2020 às 15:44
Jovens estão internados em hospital na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Dois jovens de 17 e 18 anos foram baleados enquanto conversavam em uma calçada no bairro Serra Sede, município de Serra, na Grande Vitória, no fim da tarde desta segunda-feira (13). A Polícia Civil informou que um deles não resistiu e acabou morrendo na madrugada desta terça-feira (14). Ninguém foi preso até o momento.
Segundo testemunhas, os criminosos estavam encapuzados e já chegaram ao local atirando. As vítimas estão internadas. A motivação do ataque será investigada.
Familiares dos jovens disseram que os criminosos chegaram em um carro, atirando com armas longas e de grosso calibre. Quando tudo aconteceu, crianças também estavam na rua e houve muita correria, mas não houve feridos por bala perdida. Os dois jovens, aparentemente, eram os alvos deles.
As vítimas foram levadas primeiro para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede, mas depois foram transferidas para o Hospital Jayme Santos Neves.
Um dos jovens precisou passar por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
A outra vítima estava consciente na noite desta segunda-feira e conversou com investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O jovem não soube dizer o que motivou o ataque e porquê ele foi uma das vítimas.
A Polícia Civil está investigando o caso.
Com informações do G1 ES

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