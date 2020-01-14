Dois jovens são baleados enquanto conversavam na calçada em Serra Sede

Jovens estão internados em hospital na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Dois jovens de 17 e 18 anos foram baleados enquanto conversavam em uma calçada no bairro Serra Sede, município de Serra, na Grande Vitória, no fim da tarde desta segunda-feira (13). A Polícia Civil informou que um deles não resistiu e acabou morrendo na madrugada desta terça-feira (14). Ninguém foi preso até o momento.

Segundo testemunhas, os criminosos estavam encapuzados e já chegaram ao local atirando. As vítimas estão internadas. A motivação do ataque será investigada.

Familiares dos jovens disseram que os criminosos chegaram em um carro, atirando com armas longas e de grosso calibre. Quando tudo aconteceu, crianças também estavam na rua e houve muita correria, mas não houve feridos por bala perdida. Os dois jovens, aparentemente, eram os alvos deles.

As vítimas foram levadas primeiro para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede, mas depois foram transferidas para o Hospital Jayme Santos Neves.

Um dos jovens precisou passar por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A outra vítima estava consciente na noite desta segunda-feira e conversou com investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O jovem não soube dizer o que motivou o ataque e porquê ele foi uma das vítimas.

A Polícia Civil está investigando o caso.