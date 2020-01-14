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Bairro Graúna

Morador é atingido por bala perdida dentro de casa em Cariacica

Testemunhas contaram que o alvo do disparo estava sendo perseguido por dois homens armados e se escondeu no quintal da vítima, foi quando tudo aconteceu.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2020 às 15:40

Publicado em 14 de Janeiro de 2020 às 15:40

Alvo dos disparos se escondeu no quintal da casa da família, em Graúna Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um morador do bairro Graúna, em Cariacica, foi atingido por uma bala perdida dentro da própria casa, por volta das 23h desta segunda-feira (13). Testemunhas contaram que o alvo do disparo estava sendo perseguido por dois homens armados e se escondeu no quintal da vítima; foi quando tudo aconteceu. O caso será investigado pela Polícia Civil.
O homem que levou o tiro tem 25 anos. Moradores da região contaram que ouviram muitos barulhos de tiro. A bala que atingiu o dono da casa acertou primeiro o portão e depois a perna dele.
Os criminosos chegaram a entrar no quintal atrás do homem que era o alvo dos disparos. Como não o encontraram, invadiram a casa, mas se depararam com a família - incluindo uma menina de três anos - e foram embora.
O dono da casa baleado pediu ajuda a vizinhos e foi levado para um hospital particular em Cariacica. Não há informações sobre o estado de saúde dele.
O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e, até o momento, a autoria e motivação são desconhecidas. Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
Com informações do G1 ES

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