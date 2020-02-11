Crime em Linhares: 'Poderia ter sido resolvido na conversa', diz delegado

Wolmar Borges, produtor rural, assassinado em Linhares Crédito: TV Gazeta Norte/Reprodução

Testemunhas relataram que a vítima não queria que uma vala fosse fechada, porque a propriedade dele estava alagada por causa da cheia do Rio Doce, e isso poderia agravar a situação. O suspeito discordava, alegando que a vala estava na sua propriedade. Os dois começaram a discutir. Em seguida, o homem sacou a pistola e atirou em Wolmar. O suspeito fugiu logo em seguida, antes da chegada dos militares.

"Esse tipo de problema entre os dois poderia ser resolvido com uma boa conversa. Afinal eles se conheciam há anos, infelizmente acabou dessa forma. Esse crime abalou a sociedade linharense" Fabrício Lucindo - Chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares

Sobre as investigações, o delegado afirmou que deve ouvir ainda na noite desta segunda-feira (10), uma testemunha chave para solução do caso. Essa pessoa já está aqui na delegacia e presenciou a discussão entre os dois envolvidos, e em seguida viu o assassinato, detalhou.

O delegado confirmou ainda que pretende pedir nesta terça-feira (11) a prisão temporária do suspeito. Vou solicitar a prisão temporária dele logo no início dos trabalhos do judiciário aqui em Linhares, afirmou o delegado.

O crime foi na região de Cacimbas, no interior do munícipio Crédito: Luiz Zardini

Fabrício Lucindo destacou ainda que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir de forma anônima, com informações do paradeiro do suspeito através do Disque-Denúncia 181.

"Tão logo nossa equipe foi acionada nós começamos a fazer as buscas com o apoio da Polícia Militar para tentar localizar esse suspeito, mas qualquer informação é fundamental, disse o delegado" Fabrício Lucindo - Delegado