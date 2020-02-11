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Crime em Linhares

Justiça expede mandado de prisão contra suspeito de matar fazendeiro no ES

A motivação do crime, segundo testemunhas, teria sido um impasse sobre o fechamento de uma vala que fica entre duas propriedades e estava sendo usada para escoar a água do Rio Doce que, com a cheia, causou alagamentos na região

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 19:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2020 às 19:11
Wolmar Borges, produtor rural, assassinado em Linhares Crédito: TV Gazeta Norte/ Reprodução
A Polícia Civil solicitou e a Justiça expediu na tarde desta terça-feira (11) um mandado de prisão temporária contra o suspeito de assassinar a tiros o fazendeiro Wolmar Borges de 56 anos, na tarde desta segunda-feira (10), na localidade de Cacimbas, no interior de Linhares, na Região Norte do Espírito Santo. Segundo o delegado chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, Fabrício Lucindo, o fazendeiro Edeval Zuccon  suspeito, de acordo com a polícia  já é considerado foragido da Justiça.
Nós tentamos com o apoio da Polícia Militar prender o suspeito logo após o crime, mas ele conseguiu fugir do local. Dessa maneira, eu resolvi pedir ao Judiciário a prisão temporária dele, e o pedido foi concedido no final da tarde desta terça-feira (11), afirmou o delegado.
A motivação do crime, segundo testemunhas, teria sido um impasse sobre o fechamento de uma vala que fica entre duas propriedades e estava sendo usada para escoar a água do Rio Doce que, com a cheia, causou alagamentos na região.

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De acordo com informações da Polícia Militar, Wolmar não queria que a vala na região fosse fechada porque a propriedade dele estava alagada e o fechamento poderia resultar em mais prejuízos. No entanto, o suspeito de cometer o crime discordava, alegando que a vala estava na propriedade dele.
O delegado chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, Fabrício Lucindo, afirmou que equipes da Polícia Civil começaram a investigar o caso horas depois do crime.
Fabrício Lucindo destacou ainda que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir de forma anônima, com informações do paradeiro do suspeito através do Disque-Denúncia 181.

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SEPULTAMENTO 

O Corpo de Wolmar Borges foi sepultado na tarde desta terça-feira (11) no Cemitério São José, no bairro Interlagos em Linhares. Antes do enterro, familiares e amigos participaram do velório e de um culto em homenagem ao fazendeiro, em uma igreja evangélica que fica no Centro do município. A celebração contou com muita gente que foi até o local prestar solidariedade a família. 
Velório do pecuarista Wolmar Borges, de 56 anos, foi realizado na manhã desta terça Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Familiares e amigos do fazendeiro estavam muito abalados e preferiram não gravar entrevista, mas esperam que suspeito de ter cometido o crime seja preso.

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