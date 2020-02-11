Justiça expede mandado de prisão contra suspeito de matar fazendeiro no ES

Wolmar Borges, produtor rural, assassinado em Linhares Crédito: TV Gazeta Norte/ Reprodução

Nós tentamos com o apoio da Polícia Militar prender o suspeito logo após o crime, mas ele conseguiu fugir do local. Dessa maneira, eu resolvi pedir ao Judiciário a prisão temporária dele, e o pedido foi concedido no final da tarde desta terça-feira (11), afirmou o delegado.

A motivação do crime, segundo testemunhas, teria sido um impasse sobre o fechamento de uma vala que fica entre duas propriedades e estava sendo usada para escoar a água do Rio Doce que, com a cheia, causou alagamentos na região.

De acordo com informações da Polícia Militar, Wolmar não queria que a vala na região fosse fechada porque a propriedade dele estava alagada e o fechamento poderia resultar em mais prejuízos. No entanto, o suspeito de cometer o crime discordava, alegando que a vala estava na propriedade dele.

O delegado chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, Fabrício Lucindo, afirmou que equipes da Polícia Civil começaram a investigar o caso horas depois do crime.

Fabrício Lucindo destacou ainda que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir de forma anônima, com informações do paradeiro do suspeito através do Disque-Denúncia 181.

SEPULTAMENTO

O Corpo de Wolmar Borges foi sepultado na tarde desta terça-feira (11) no Cemitério São José, no bairro Interlagos em Linhares. Antes do enterro, familiares e amigos participaram do velório e de um culto em homenagem ao fazendeiro, em uma igreja evangélica que fica no Centro do município. A celebração contou com muita gente que foi até o local prestar solidariedade a família.

Velório do pecuarista Wolmar Borges, de 56 anos, foi realizado na manhã desta terça Crédito: Reprodução/TV Gazeta