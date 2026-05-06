Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Futebol
  • Bayern tenta reverter vantagem do PSG em casa na Liga dos Campeões
Arsenal no aguardo

Bayern tenta reverter vantagem do PSG em casa na Liga dos Campeões

Bayern de Munique e Paris Saint-Germain decidem o outro finalista da Liga dos Campeões nesta quarta-feira, às 16h

Publicado em 06 de Maio de 2026 às 13:01

Agência Folha Press

Agência Folha Press

Publicado em 

06 mai 2026 às 13:01
Bayern tenta reverter vantagem do PSG em casa na Liga dos Campeões
Bayern tenta reverter vantagem do PSG em casa na Liga dos Campeões Reuters/Folhapress

Após um jogo frenético com 9 gols na ida, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain decidem o outro finalista da Liga dos Campeões nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), na Allianz Arena.


Com o Arsenal já garantido na decisão, a final desta temporada será inédita. Isso porque os Gunners chegaram apenas uma vez na decisão, na temporada 2005/06, e perderam para o Barcelona. Embora o jogo de ida entre Bayern e PSG tenha sido 5 a 4 para os franceses, apenas o Bayern está entre os melhores ataques da Europa. Entre as cinco principais ligas, os alemães lide, a situação é mais parelha. O Bayern anotou 20 gols e sofreu 11, enquanto o PSG marcou 22 e levou 10, no entanto, fizeram dois jogos a mais nos playoffs.


O Bayern vai em busca do sétimo título da Liga dos Campeões, enquanto o PSG busca o bi depois de vencer pela primeira vez na última temporada. A última conquista dos Bávaros foi em 2020.


Para chegar até a final, o Arsenal precisou de apenas dois gols para superar o Atlético de Madrid um na ida e outro na volta. Depois do empate por 1 a 1 no Metropolitano, o gol de Bukayo Saka garantiu os Gunners na decisão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Liga dos Campeões Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Serra x Vilavelhense, pela Copa Espírito Santo 2026
Vilavelhense vira, derrota o Serra e entra no G-4 da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
Dia das Mães: como surgiu a comemoração no Brasil e por que a data varia no mundo
Alemão do Forró faz desabafo após ônibus da produção ser alvo de tentativa de roubo
Alemão do Forró faz desabafo após ônibus de sua equipe ser alvo de tentativa de furto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados