Bayern tenta reverter vantagem do PSG em casa na Liga dos Campeões

Após um jogo frenético com 9 gols na ida, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain decidem o outro finalista da Liga dos Campeões nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), na Allianz Arena.





Com o Arsenal já garantido na decisão, a final desta temporada será inédita. Isso porque os Gunners chegaram apenas uma vez na decisão, na temporada 2005/06, e perderam para o Barcelona. Embora o jogo de ida entre Bayern e PSG tenha sido 5 a 4 para os franceses, apenas o Bayern está entre os melhores ataques da Europa. Entre as cinco principais ligas, os alemães lide, a situação é mais parelha. O Bayern anotou 20 gols e sofreu 11, enquanto o PSG marcou 22 e levou 10, no entanto, fizeram dois jogos a mais nos playoffs.





O Bayern vai em busca do sétimo título da Liga dos Campeões, enquanto o PSG busca o bi depois de vencer pela primeira vez na última temporada. A última conquista dos Bávaros foi em 2020.





Para chegar até a final, o Arsenal precisou de apenas dois gols para superar o Atlético de Madrid um na ida e outro na volta. Depois do empate por 1 a 1 no Metropolitano, o gol de Bukayo Saka garantiu os Gunners na decisão.