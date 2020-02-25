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Agressão

Corpo de idoso é encontrado com sinais de violência em Linhares

Segundo a Polícia Civil, pedaços de pau foram encontrados ao lado do corpo do idoso. A suspeita é que os objetos tenham sido utilizados para agredir a vítima

Publicado em 25 de Fevereiro de 2020 às 18:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 fev 2020 às 18:29
O  caso está sendo investigado na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares Crédito: Leonardo Goliver
O corpo de um idoso foi encontrado nesta terça-feira (25) em Córrego Farias, interior de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a polícia, a vítima estava com sinais de violência e provavelmente foi morta na noite do último domingo.
De acordo com a Polícia Civil, peritos estiveram no local e constataram que havia ferimentos na cabeça da vítima. Ainda conforme a polícia, pedaços de pau foram encontrados ao lado do corpo do idoso. A suspeita é que os objetos tenham sido utilizados para agredir a vítima.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, o corpo do idoso foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde o exame cadavérico apontará a causa da morte.

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A Polícia Civil  não informou o nome da vítima e afirmou que o caso está sendo investigado na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, a autoria e a motivação são desconhecidas. Nenhum suspeito do crime foi preso.

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