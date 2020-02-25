Corpo de idoso é encontrado com sinais de violência em Linhares

O caso está sendo investigado na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o corpo do idoso foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde o exame cadavérico apontará a causa da morte.

A Polícia Civil não informou o nome da vítima e afirmou que o caso está sendo investigado na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, a autoria e a motivação são desconhecidas. Nenhum suspeito do crime foi preso.