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Confusão na folia

Jovem é atingido por bala perdida em festa de carnaval no Centro de Vitória

O rapaz de 21 anos, que estava com a namorada,  foi socorrido para um hospital particular de Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 fev 2020 às 13:40

Publicado em 25 de Fevereiro de 2020 às 13:40

Rua Sete, no Centro de Vitória Crédito: Isaac Ribeiro
Um jovem de 21 anos denunciou ter sido atingido por uma bala perdida enquanto participava de um evento de carnaval na Rua Sete, no Centro de Vitória, na madrugada desta terça-feira (25). O rapaz estava com a namorada quando percebeu que havia sido baleado na coxa direita.
Após perceber uma queimação na perna, ele foi levado para um hospital particular de Vila Velha. Na manhã desta terça-feira, funcionários da unidade hospitalar informaram que ele recebeu os primeiros socorros e foi transferido. Por telefone, a namorada disse que o jovem está internado e que o quadro de saúde dele é estável.
A moça não soube informar de onde teria partido o disparo. Ela disse que o namorado e o grupo de amigos estavam se divertindo no local quando ele reclamou que estava com um ferimento na perna.  A Prefeitura de Vitória informou que a Guarda Municipal não recebeu nenhuma informação ou acionamento para a ocorrência de bala perdida.
Por nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como lesão corporal, crime que depende da manifestação de procedibilidade por parte da vítima, para que haja investigação. A Polícia Civil orienta que a vítima, ou seu responsável, registre a ocorrência em qualquer delegacia.

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