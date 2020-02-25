Um jovem de 21 anos denunciou ter sido atingido por uma bala perdida enquanto participava de um evento de carnaval na Rua Sete, no Centro de Vitória, na madrugada desta terça-feira (25). O rapaz estava com a namorada quando percebeu que havia sido baleado na coxa direita.
Após perceber uma queimação na perna, ele foi levado para um hospital particular de Vila Velha. Na manhã desta terça-feira, funcionários da unidade hospitalar informaram que ele recebeu os primeiros socorros e foi transferido. Por telefone, a namorada disse que o jovem está internado e que o quadro de saúde dele é estável.
A moça não soube informar de onde teria partido o disparo. Ela disse que o namorado e o grupo de amigos estavam se divertindo no local quando ele reclamou que estava com um ferimento na perna. A Prefeitura de Vitória informou que a Guarda Municipal não recebeu nenhuma informação ou acionamento para a ocorrência de bala perdida.
Por nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como lesão corporal, crime que depende da manifestação de procedibilidade por parte da vítima, para que haja investigação. A Polícia Civil orienta que a vítima, ou seu responsável, registre a ocorrência em qualquer delegacia.
Jovem é atingido por bala perdida em festa de carnaval no Centro de Vitória