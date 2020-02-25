A morte do soldado da Polícia Militar André Matos de Miranda Almeida, 24 anos, ocorrida na noite desta segunda-feira (24) é o terceiro acidente de trânsito fatal envolvendo policiais militares capixabas durante o carnaval. André não resistiu aos ferimentos após bater com sua Honda CBF 650 em um muro na rua Olival Pimentel, no bairro Vila Vethânia, em Viana.
No sábado (22), o vereador Jucélio Nascimento Porto, mais conhecido como Cabo Porto, morreu após se envolver em um acidente na BR 101, em Jaguaré, na Região Norte do Estado. A esposa dele Thatianni Gonçalves Vasconcelos, de 24 anos, e o filho, João Vasconcelos Porto, de 4 anos, também estavam no carro e morreram.
Amigos da família informaram que o parlamentar e a família seguiam para Porto Seguro, no Sul da Bahia, quando o veículo em que estavam colidiu frontalmente com uma carreta no quilômetro 101. Cabo Porto tem um filho de 17 anos, fruto de relacionamento anterior. O adolescente mora com a mãe e não estava no carro.
Na noite de sábado (22), o soldado Marrony de Oliveira Silva, 24 anos, morreu após bater de moto em um poste do bairro Portal de Jacaraípe, na Serra. Um coldre vazio foi encontrado ao lado dele. A pistola dele está sendo procurada pela Polícia Civil. Em todos os casos, os policiais estavam de folga.
Acidente em Viana é o terceiro caso com morte envolvendo policiais no carnaval