PM que morreu em acidente de moto faria aniversário quinta-feira (27)

O soldado da Polícia Militar que morreu após sofrer um acidente de moto no bairro Vila Bethânia, em Viana, na noite desta segunda-feira (25) iria completar 25 anos de idade na próxima quinta-feira (27). A informação foi passada por familiares.
De acordo com a PM, André Matos de Miranda Almeida, 24 anos, seguia com sua Honda CB 650F pela Rua Olival Pimentel quando bateu na coluna de um muro e caiu do veículo na subida da via.
Testemunhas informaram para a TV Gazeta que o policial estava na frente da casa de um amigo, viu que a moto apresentava problemas e decidiu dar um arranque para testá-la. Com isto, acabou batendo em uma coluna e depois em um poste, onde a cabeça foi atingida. Ele chegou a ser socorrido consciente, reclamando de dores no braço.
Depois do acidente, ele se levantou, sentou no chão e estava conversando. Uma mulher apareceu na rua e o deitou no colo dela. Depois, o policial começou a desmaiar e levaram ele para o hospital, disse a dona de casa Liliane Ribeiro, de 32 anos. Ela mora na rua onde aconteceu a batida.
André foi socorrido em um carro particular por um amigo policial e levado até o Pronto Atendimento de Arlindo Vilaschi, em Viana. Ele chegou à unidade de socorro com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) em Vitória.
O soldado era lotado na 11ª Companhia Independente de Viana há cerca de um ano e meio. Antes, ele trabalhava como militar em Ibatiba. Natural de Laginhas, em Minas Gerais, André estava no Espírito Santo há quatro anos. O soldado era casado e não tinha filhos. O velório e o enterro serão em Minas Gerais.
No último sábado (22) outro policial militar morreu na noite ao bater a motocicleta que dirigia em um poste do bairro Portal de Jacaraípe, na Serra. Logo após o acidente, junto ao corpo do soldado Marrony Oliveira Silva, foi encontrado um coldre vazio. Ou seja, sem a pistola que, agora, está sendo procurada pela Polícia Civil, informou em nota a PM.