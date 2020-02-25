Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tragédia

PM que morreu em acidente de moto faria aniversário quinta-feira (27)

O soldado André Matos de Miranda Almeida, 24 anos, morreu após bater com sua Honda CBF 650 na Rua Olival Pimentel, em Viana, na noite dessa segunda-feira (24)

Publicado em 25 de Fevereiro de 2020 às 12:28

Redação de A Gazeta

Soldado André Mattos Miranda Almeida Crédito: Acervo Pessoal
O soldado da Polícia Militar que morreu após sofrer um acidente de moto no bairro Vila Bethânia, em Viana, na noite desta segunda-feira (25) iria completar 25 anos de idade na próxima quinta-feira (27). A informação foi passada por familiares.
De acordo com a PM, André Matos de Miranda Almeida, 24 anos, seguia com sua Honda CB 650F pela Rua Olival Pimentel quando bateu na coluna de um muro e caiu do veículo na subida da via.
Rua Olival Pimentel, local do acidente que matou o soldado da PM Crédito: Isaac Ribeiro
Testemunhas informaram para a TV Gazeta que o policial estava na frente da casa de um amigo, viu que a moto apresentava problemas e decidiu dar um arranque para testá-la. Com isto, acabou batendo em uma coluna e depois em um poste, onde a cabeça foi atingida. Ele chegou a ser socorrido consciente, reclamando de dores no braço.
Depois do acidente, ele se levantou, sentou no chão e estava conversando. Uma mulher apareceu na rua e o deitou no colo dela. Depois, o policial começou a desmaiar e levaram ele para o hospital, disse a dona de casa Liliane Ribeiro, de 32 anos. Ela mora na rua onde aconteceu a batida.
André foi socorrido em um carro particular por um amigo policial e levado até o Pronto Atendimento de Arlindo Vilaschi, em Viana. Ele chegou à unidade de socorro com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) em Vitória.
O soldado era lotado na 11ª Companhia Independente de Viana há cerca de um ano e meio. Antes, ele trabalhava como militar em Ibatiba. Natural de Laginhas, em Minas Gerais, André estava no Espírito Santo há quatro anos. O soldado era casado e não tinha filhos. O velório e o enterro serão em Minas Gerais.

MORTE DE PM

No último sábado (22) outro policial militar morreu na noite ao bater a motocicleta que dirigia em um poste do bairro Portal de Jacaraípe, na Serra. Logo após o acidente, junto ao corpo do soldado Marrony Oliveira Silva, foi encontrado um coldre vazio. Ou seja, sem a pistola  que, agora, está sendo procurada pela Polícia Civil, informou em nota a PM.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados