Um soldado da Polícia Militar lotado em Viana morreu após sofrer um acidente de moto no bairro Vila Bethânia, em Viana, na noite desta segunda-feira (25). Ele estava de folga e desarmado. Segundo familiares, ele completaria 25 anos nesta semana.
De acordo com informações da Polícia Militar, André Matos de Miranda Almeida, 24 anos, seguia com sua Honda CB 650F pela Rua Olival Pimentel quando bateu na coluna de uma casa e caiu do veículo na subida da via.
Testemunhas informaram para a TV Gazeta que o policial estava na frente da casa de um amigo, viu que a moto apresentava problemas e decidiu dar um arranque para testá-la. Com isto acabou batendo em uma coluna de uma casa e depois em um poste, onde a cabeça foi atingida. Ele chegou a ser socorrido consciente, reclamando de dores no braço.
André foi socorrido em um carro particular por um amigo policial e levado até o Pronto Atendimento de Arlindo Vilaschi, em Viana. Ele chegou à unidade de socorro com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) em Vitória. O soldado era lotado na 11ª Companhia Independente de Viana. O velório e o enterro serão em Minas Gerais.
No último sábado (22) outro policial militar morreu na noite ao bater a motocicleta que dirigia em um poste do bairro Portal de Jacaraípe, na Serra. Logo após o acidente, junto ao corpo do soldado Marrony Oliveira Silva, foi encontrado um coldre vazio. Ou seja, sem a pistola que, agora, está sendo procurada pela Polícia Civil, informou em nota a PM.
Soldado da Polícia Militar morre em acidente em Viana