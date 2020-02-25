Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tristeza

Soldado da Polícia Militar morre em acidente em Viana

André Matos de Miranda Almeida chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu

Publicado em 25 de Fevereiro de 2020 às 09:36

Redação de A Gazeta

Um soldado da Polícia Militar lotado em Viana morreu após sofrer um acidente de moto no bairro Vila Bethânia, em Viana, na noite desta segunda-feira (25). Ele estava de folga e desarmado. Segundo familiares, ele completaria 25 anos nesta semana.
Soldado André Mattos Miranda Almeida Crédito: Acervo Pessoal
De acordo com informações da Polícia Militar, André Matos de Miranda Almeida, 24 anos, seguia com sua Honda CB 650F pela Rua Olival Pimentel quando bateu na coluna de uma casa e caiu do veículo na subida da via.
Testemunhas informaram para a TV Gazeta que o policial estava na frente da casa de um amigo, viu que a moto apresentava problemas e decidiu dar um arranque para testá-la. Com isto acabou batendo em uma coluna de uma casa e depois em um poste, onde a cabeça foi atingida. Ele chegou a ser socorrido consciente, reclamando de dores no braço. 

Veja Também

Soldado morre em acidente na Serra e polícia faz buscas pela arma

Policial leva bola de futebol de presente para criança em Vila Velha

Policial militar é baleado na perna durante operação em Vila Velha

André foi socorrido em um carro particular por um amigo policial e levado até o Pronto Atendimento de Arlindo Vilaschi, em Viana. Ele chegou à unidade de socorro com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) em Vitória. O soldado era lotado na 11ª Companhia Independente de Viana. O velório e o enterro serão em Minas Gerais. 
Rua Olival Pimentel Crédito: Isaac Ribeiro

MORTE DE PM

No último sábado (22) outro policial militar morreu na noite  ao bater a motocicleta que dirigia em um poste do bairro Portal de Jacaraípe, na Serra. Logo após o acidente, junto ao corpo do soldado Marrony Oliveira Silva, foi encontrado um coldre vazio. Ou seja, sem a pistola  que, agora, está sendo procurada pela Polícia Civil, informou em nota a PM.

Veja Também

Após sepultamento de Cabo Porto, família agradece apoio em redes sociais

Cabo Porto e família iriam passar feriado de carnaval em Porto Seguro

Centenas de pessoas participam de último adeus a Cabo Porto e família

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados