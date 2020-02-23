Centenas de pessoas participam de último adeus a Cabo Porto e família

Centenas de pessoas compareceram à última despedida ao vereador da Serra, Cabo Porto (PSB), a esposa Thatianni Vasconcelos, 24 anos, e o filho João Porto, de 4 anos, que morreram em um acidente de carro neste sábado (22).
Após serem velados na Câmara Municipal, na manhã deste domingo (23), os corpos foram trazidos pelo caminhão do Corpo de Bombeiros, em cortejo, até o cemitério Jardim da Paz, na Serra.
O prefeito do município, Audifax Barcelos (Rede), esteve no enterro para prestar solidariedade à família. Ele e Porto eram aliados na política do município.
"É um choque muito grande. Na sexta-feira estava conversando com ele, em uma reunião da comunidade de Jacaraípe. É uma grande perda. Para mim, para a cidade. Momento difícil para todos nós. Ele fazia parte da nossa base, durante esse período de três anos sustentou o meu governo. Havia também a cogitação do nome dele para a sucessão. Que Deus possa estar abençoando os familiares que ficam."
LUTO DE SETE DIAS
O prefeito da Serra, Audifax Barcelos, decretou na noite deste sábado (22) luto oficial de sete dias no município, em razão do falecimento do vereador Cabo Porto e de seus familiares.
Cabo Porto nos deixa ainda muito jovem. A notícia nos surpreendeu e trouxe tristeza para esse dia. Sua dedicação e empenho à cidade da Serra, com certeza, serão lembrados por todos nós sempre. Desejo a todos os amigos e familiares a paz de Cristo, que excede todo o entendimento. Que o Senhor console os nossos corações.
GOVERNADOR ESTEVE PRESENTE
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, também foi se despedir do aliado. "O Porto, em seu primeiro mandato, conseguiu uma grande votação, trabalhou muito na área de segurança pública, pessoa muito corajosa, explícita nas suas posições e muito veemente naquilo que acreditava".
Casagrande lamentou a perda de uma voz política que começava a se projetar. "A Câmara perdeu um vereador ativo, e a comunidade da Serra perdeu uma liderança que trabalhava com presença forte na comunidade. O Estado perdeu uma liderança que poderia se projetar mais para outros mandatos", ressaltou.
"Decretei luto pelo reconhecimento da história do Cabo Porto, mas também por ser uma família inteira que se vai de forma precoce, é uma tristeza muito grande para todo mundo".