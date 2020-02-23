Comoção marca velório do vereador Cabo Porto na Serra

Velório do vereador Cabo Porto na Câmara Municipal da Serra Crédito: Natalia Devens

O Subtenente Braga, amigo pessoal de Porto e colega na Polícia Militar, relembrou do comprometimento dele em sua atuação. Os dois ingressaram juntos na PM em 1996, e atuaram principalmente no 6º Batalhão, na Serra, e no antigo GAO, extinto em 2017. Porto foi para a reserva em 2016, para se candidatar a vereador.

"O Porto é conhecido como a lenda da Polícia Militar. Trabalhava muito sério, um dos melhores policiais que já vi atuando. Meu compadre, sou padrinho do filho dele, criamos uma história juntos, foram várias operações no município da Serra. Ele foi destaque do batalhão várias vezes, e um chefe de família. Vai fazer falta para a PM, para a sociedade, e para a família", disse.

Os deputados estaduais Capitão Assunção (PSL) e Vandinho Leite (PSDB) estiveram no velório e frisaram que Porto vinha construindo uma trajetória política promissora. Assumção relata ter trocado mensagens com Porto às 11h38, pouco tempo antes do acidente, pelas redes sociais . "É uma grande perda para a política capixaba. Ele caminhava junto à comunidade, ficava mais na rua do que no gabinete. A gente sempre conversava, participava de reuniões relacionadas à categoria militar, e eventos. Ele partiu muito rápido. Para nós é muito difícil, era uma pessoa que comprava a briga da segurança pública", disse Assunção.

Vereador da Serra, Cabo Porto, com a esposa Thatianni e o filho João Crédito: Reprodução/Facebook

"O Porto era uma pessoa extremamente humilde. Nosso último contato foi há uns 20 dias, almoçando. É uma perda, não somente política, mas familiar. É uma liderança nova, e aqui podemos ver o carinho que as pessoas tinham por ele. Extremamente representativo, uma das pessoas que mais cresceu na política da Serra nos últimos tempos", complementou Vandinho.

O presidente da Câmara da Serra, Rodrigo Caldeira (Rede), também lamentou a perda, em nome da instituição. "Assim que soubemos da notícia, decretamos os 3 dias de luto. Oferecemos espaço da Câmara para o velório porque ele tinha duas paixões, a polícia e a política. Nós sabíamos como tratava a política com responsabilidade e carinho. Nada mais justo que essa homenagem", afirmou.

Segundo Caldeira, no final da próxima semana deve ser feita a convocação do suplente para a vaga de Porto na Câmara. A cadeira vai ficar com Fábio Latino (PSB).