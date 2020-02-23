Cabo Porto gravou áudio com orientações de segurança para o Carnaval

Bom carnaval e curtam a família. Estas foram as últimas palavras de um áudio que o vereador Jucélio Nascimento Porto, mais conhecido como Cabo Porto, gravou na noite da última sexta-feira (23) menos de 24 horas antes de se envolver um acidente na BR 101, no qual morreram ele, a esposa e o filho caçula de apenas quatro anos.
A mensagem em voz traz orientações voltadas principalmente para o carnaval e o início dela fala justamente sobre o perigo das rodovias. A estrada está cheia. Não misture bebida com direção. Vá de aplicativo, táxi ou pegue carona com um amigo que não beba, alerta ele, ainda no primeiro minuto. (Ouça o áudio completo abaixo)
Cabo Porto dá orientações de segurança para o carnaval
Quem confirmou a autenticidade do áudio foi Rodrigo Merlo, coordenador de comunicação da Câmara da Serra, onde o parlamentar atuava desde 2016. Ao todo, o áudio tem cerca de cinco minutos e dá dicas como usar dinheiro trocado, não andar com objetos de valor e evitar usar celular nas ruas.
Todas as orientações passadas pelo vereador seriam para ajudar a população no atual momento conturbado e fruto dos 24 anos de profissão, dos quais 20 anos de rua, aprendendo com o crime. Aprendendo porque os criminosos vão se aperfeiçoando, nós também e vamos passando isso para a sociedade, afirmou o próprio Cabo Porto, durante o áudio.
O ACIDENTE
Pouco após as 12h deste sábado (23), um carro e uma carreta colidiram frontalmente na BR 101, em Jaguaré, na Região Norte do Estado. Horas depois, descobriu-se que os três ocupantes do veículo de passeio, que morreram na hora, eram o vereador Cabo Porto, a esposa Thatianni Gonçalves Vasconcelos e o filho João Vasconcelos Porto, de apenas quatro anos de idade.
De acordo com o motorista da carreta, que seguia no sentido Sul da rodovia, o parlamentar tentava fazer uma ultrapassagem, quando aconteceu o acidente. Eu estava a 80 km/h, ele tentou ultrapassar e entrou na minha frente. Eu freei o caminhão, mas não teve jeito, contou Adenilton Belmonte dos Passos, que não se feriu.