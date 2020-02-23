Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Surpresa

Cabo Porto gravou áudio com orientações de segurança para o Carnaval

Mensagem foi enviada por aplicativo de mensagens na noite de sexta-feira (22); no sábado (23) ele, a esposa e o filho morreram em um acidente na BR 101

Publicado em 23 de Fevereiro de 2020 às 13:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2020 às 13:16
Cabo Porto gravou áudio sobre segurança no carnaval, na sexta-feira (23), por volta das 21h50 Crédito: Fernando Maedira
Bom carnaval e curtam a família. Estas foram as últimas palavras de um áudio que o vereador Jucélio Nascimento Porto, mais conhecido como Cabo Porto, gravou na noite da última sexta-feira (23)  menos de 24 horas antes de se envolver um acidente na BR 101, no qual morreram ele, a esposa e o filho caçula de apenas quatro anos.
A mensagem em voz traz orientações voltadas principalmente para o carnaval e o início dela fala justamente sobre o perigo das rodovias. A estrada está cheia. Não misture bebida com direção. Vá de aplicativo, táxi ou pegue carona com um amigo que não beba, alerta ele, ainda no primeiro minuto. (Ouça o áudio completo abaixo)
Cabo Porto dá orientações de segurança para o carnaval
Quem confirmou a autenticidade do áudio foi Rodrigo Merlo, coordenador de comunicação da Câmara da Serra, onde o parlamentar atuava desde 2016. Ao todo, o áudio tem cerca de cinco minutos e dá dicas como usar dinheiro trocado, não andar com objetos de valor e evitar usar celular nas ruas.
Todas as orientações passadas pelo vereador seriam para ajudar a população no atual momento conturbado e fruto dos 24 anos de profissão, dos quais 20 anos de rua, aprendendo com o crime. Aprendendo porque os criminosos vão se aperfeiçoando, nós também e vamos passando isso para a sociedade, afirmou o próprio Cabo Porto, durante o áudio.

O ACIDENTE

Pouco após as 12h deste sábado (23), um carro e uma carreta colidiram frontalmente na BR 101, em Jaguaré, na Região Norte do Estado. Horas depois, descobriu-se que os três ocupantes do veículo de passeio, que morreram na hora, eram o vereador Cabo Porto, a esposa Thatianni Gonçalves Vasconcelos e o filho João Vasconcelos Porto, de apenas quatro anos de idade.
De acordo com o motorista da carreta, que seguia no sentido Sul da rodovia, o parlamentar tentava fazer uma ultrapassagem, quando aconteceu o acidente. Eu estava a 80 km/h, ele tentou ultrapassar e entrou na minha frente. Eu freei o caminhão, mas não teve jeito, contou Adenilton Belmonte dos Passos, que não se feriu.

Veja Também

Governo do ES declara luto de três dias pela morte do vereador Cabo Porto

Velório do vereador Cabo Porto acontece na Câmara da Serra

Assessoria publica foto e nota sobre morte de Cabo Porto e família

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados