Cabo Porto gravou áudio com orientações de segurança para o Carnaval

Cabo Porto gravou áudio sobre segurança no carnaval, na sexta-feira (23), por volta das 21h50 Crédito: Fernando Maedira

Bom carnaval e curtam a família. Estas foram as últimas palavras de um áudio que o vereador Jucélio Nascimento Porto, mais conhecido como Cabo Porto, gravou na noite da última sexta-feira (23)  menos de 24 horas antes de se envolver um acidente na BR 101, no qual morreram ele, a esposa e o filho caçula de apenas quatro anos.

A mensagem em voz traz orientações voltadas principalmente para o carnaval e o início dela fala justamente sobre o perigo das rodovias. A estrada está cheia. Não misture bebida com direção. Vá de aplicativo, táxi ou pegue carona com um amigo que não beba, alerta ele, ainda no primeiro minuto. (Ouça o áudio completo abaixo)

Your browser does not support the audio element. Cabo Porto dá orientações de segurança para o carnaval

Quem confirmou a autenticidade do áudio foi Rodrigo Merlo, coordenador de comunicação da Câmara da Serra, onde o parlamentar atuava desde 2016. Ao todo, o áudio tem cerca de cinco minutos e dá dicas como usar dinheiro trocado, não andar com objetos de valor e evitar usar celular nas ruas.

Todas as orientações passadas pelo vereador seriam para ajudar a população no atual momento conturbado e fruto dos 24 anos de profissão, dos quais 20 anos de rua, aprendendo com o crime. Aprendendo porque os criminosos vão se aperfeiçoando, nós também e vamos passando isso para a sociedade, afirmou o próprio Cabo Porto, durante o áudio.

O ACIDENTE