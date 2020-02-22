Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tragédia

Acidente grave deixa três pessoas mortas na BR 101, em Jaguaré

Segundo a PRF, uma carreta e um carro de passeio colidiram frontalmente pouco depois das 12h deste sábado (22)

Publicado em 22 de Fevereiro de 2020 às 14:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2020 às 14:17
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) pelo menos três pessoas morreram nesse acidente Crédito: Internauta
Um grave acidente entre uma carreta e um carro de passeio deixou pelo menos três pessoas mortas na tarde deste sábado (22), na BR 101, em Jaguaré, na Região Norte do Espírito Santo. A colisão aconteceu pouco depois das 12h, no Km 101 da rodovia.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos teriam colidido frontalmente. As três pessoas que morreram  viajavam no carro de passeio. A pista no local está totalmente interditada nos dois sentidos. Equipes da PRF e da Eco101 estão no local para auxiliar na ocorrência.
Acidente na BR 101, em Jaguaré. Carga espalhada na pista Crédito: Internauta
Ainda não há informações se outras pessoas ficaram feridas nesse acidente. A perícia da Polícia Civil foi acionada e os corpos serão encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Mais informações em instantes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados