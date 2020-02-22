Acidente grave deixa três pessoas mortas na BR 101, em Jaguaré

Um grave acidente entre uma carreta e um carro de passeio deixou pelo menos três pessoas mortas na tarde deste sábado (22), na BR 101, em Jaguaré, na Região Norte do Espírito Santo. A colisão aconteceu pouco depois das 12h, no Km 101 da rodovia.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos teriam colidido frontalmente. As três pessoas que morreram viajavam no carro de passeio. A pista no local está totalmente interditada nos dois sentidos. Equipes da PRF e da Eco101 estão no local para auxiliar na ocorrência.
Ainda não há informações se outras pessoas ficaram feridas nesse acidente. A perícia da Polícia Civil foi acionada e os corpos serão encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Mais informações em instantes.