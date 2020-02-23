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Governo do ES declara luto de três dias pela morte do vereador Cabo Porto

Casagrande decretou luto no Estado em edição extra do Diário Oficial, publicada neste sábado (22); parlamentar morreu em um acidente na BR 101

Publicado em 23 de Fevereiro de 2020 às 08:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2020 às 08:53
Vereador Cabo Porto (PSB) atuava na Câmara da Serra e era colega de partido de Casagrande Crédito: Reprodução/Facebook
O Governo do Espírito Santo está de luto oficial por três dias por causa da morte do vereador Jucélio Nascimento Porto, mais conhecido como Cabo Porto. O decreto foi publicado neste sábado (22), pelo governador Renato Casagrande (PSB), em uma edição extra do Diário Oficial,  poucas horas depois do respectivo falecimento.
O parlamentar morreu na tarde deste sábado (22), em um acidente na BR 101, em Jaguaré, na Região Norte do Estado. No carro que ele dirigia também estavam a esposa Thatianni Gonçalves Vasconcelos e o filho mais novo dele, João Vasconcelos Porto, de apenas quatro anos de idade. Os três morreram na hora.
Cabo Porto morre com família em acidente na latura do km 101 da BR 101  Crédito: Montagem
Na própria tarde, o governador Casagrande já havia lamentado a morte do vereador pelas redes sociais. Cabo Porto e sua família nos deixam hoje de uma forma inesperada. Além de um amigo, companheiro de partido, um político corajoso e dedicado as suas causas. Sentiremos muito sua ausência. Sigam em paz!
Local onde Cabo Porto atuava desde 2016, a Câmara da Serra também decretou luto oficial de três dias, lamentando o trágico e repentino falecimento do vereador e de seus familiares. De acordo com a nota, o parlamentar cumpriu o papel de representante do povo serrano e deixa seu nome registrado na história política do município.

O ACIDENTE

Era por volta das 12h, quando um acidente fatal com três vítimas foi registrado na BR 101, na altura da cidade de Jaguaré. Horas depois, identificou-se que os ocupantes do carro se tratavam do vereador Cabo Porto, da esposa dele de 24 anos e do filho do casal. De acordo com o motorista da carreta que colidiu de frente com o veículo, o parlamentar teria tentado fazer uma ultrapassagem.

VELÓRIO E ENTERRO

Tanto o Cabo Porto, quanto a esposa e o filho dele, serão velados na Câmara da Serra, a partir das 9h30 deste domingo (23), que terá a entrada do público permitida. Depois, por volta das 16h, está previsto que aconteça o enterro dos três, no Cemitério Jardim da Paz, que fica no bairro Civit II, no mesmo município.
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