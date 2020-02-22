Cabo Porto e família morrem em acidente na BR 101 em Jaguaré

Cabo Porto morre em acidente na BR 101 Crédito: Reprodução/Facebook

Foram identificadas as vítimas do grave acidente entre uma carreta e um carro de passeio registrado na tarde deste sábado (22), na BR 101, em Jaguaré , Região Norte do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, no carro de passeio estavam o vereador da Serra, Jucélio Nascimento Porto, de 44 anos, mais conhecido como Cabo Porto; a esposa dele, Thatianni Gonçalves Vasconcelos, 24 anos; e o filho do casal João Vasconcelos Porto, de 4 anos. Todos morreram na hora.

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Segundo o motorista da carreta, que seguia de Pernambuco com destino ao Rio de Janeiro, o veículo conduzido pelo militar tentou fazer uma ultrapassagem quando o acidente aconteceu. Nesse momento, o carro colidiu frontalmente com a carreta. "Eu estava vindo a menos de 80 quilômetros por hora, ele tentou ultrapassar e entrou na minha frente. Eu freei o caminhão, mas não teve jeito", relatou Adenilton Belmonte dos Passos, motorista da carreta.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e esteve no local. Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

Cabo Porto morre com família em acidente em Jaguaré

O ACIDENTE

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Segundo a Eco101, concessionária que administra a rodovia, equipes foram encaminhadas para o local e auxiliam na ocorrência. A pista chegou a ficar completamente interditada nos dois sentidos, mas segue no sistema pare e siga.

QUEM ERAM AS VÍTIMAS

Cabo Porto com o filho mais novo e a esposa Crédito: Reprodução/Facebook

O vereador Cabo Porto (PSB) foi eleito pela primeira vez para um cargo público em 2016. Ele teve 3.080 votos, sendo o quarto mais votado do município, e ficou conhecido principalmente em Jacaraípe. Morador da Serra desde os dois anos de idade, ingressou na Polícia Militar em 1996. Na corporação, teve mais de 400 menções honrosas e pelo menos 50 prêmios pela atuação operacional, segundo informações da Câmara da Serra. Além do filho João, que morreu no acidente, o vereador tinha um outro filho, de 17 anos.

Na Câmara, Cabo Porto atuava principalmente em defesa da pauta da segurança pública. Para 2020, afirmou recentemente que era candidato à reeleição , mas não descartava ser candidato a prefeito da Serra, com o convite de três partidos. Por ser considerado bolsonarista, Cabo Porto enfrentou alguns problemas internos no PSB.

O vereador era um dos aliados de primeira hora do prefeito Audifax Barcelos (Rede). Ele era um dos membros do grupo que enfrenta a oposição ao prefeito no plenário da Câmara. No ano passado, chegou a ser cotado para assumir a secretaria de Defesa Social da Serra.

Já Thatianni, esposa de Cabo Porto, era servidora comissionada da Assembleia Legislativa. Ela atuava como assessora de controle interno da Casa.