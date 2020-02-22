Imagens aéreas mostram local de acidente que matou Cabo Porto e família no ES Crédito: Corpo de Bombeiros de Linhares

Imagens aéreas feitas pelo Corpo de Bombeiros de Linhares revelam o impacto do grave acidente que matou o vereador Jucélio Nascimento Porto, mais conhecido como Cabo Porto, de 44 anos, a esposa dele, Thatianni Gonçalves Vasconcelos, de 24, e o filho do casal João Vasconcelos Porto, de 4 anos, na tarde deste sábado (22).

O acidente aconteceu pouco depois das 12h, no quilômetro 101, da BR 101, em Jaguaré , Região Norte do Espírito Santo. Nas imagens, é possível ver a carga de sucata que era transportada na carreta espalhada pela pista.

O vídeo também mostra o estado em que ficou o veículo conduzido pelo vereador. O impacto da colisão foi tão forte que um dos lados do carro ficou completamente destruído. O carro da família foi arrastado por mais de 100 metros do local da colisão e só foi parar no acostamento.

Segundo testemunhas, o carro de passeio seguia no sentido Norte quando tentou uma ultrapassagem e bateu de frente com uma carreta que vinha no sentido contrário. De acordo com o motorista da carreta, Adenilton Belmonte Passos, ele saiu de Pernambuco com destino ao Rio de Janeiro e não teve tempo de evitar o acidente. Eu estava vindo a menos de 80 quilômetros por hora, ele tentou ultrapassar e entrou na minha frente. Eu freei o caminhão, mas não teve jeito, comentou o condutor.

Cabo Porto com a esposa e o filho pequeno que morreram no acidente Crédito: Reprodução/Facebook

Por causa do acidente, o trânsito na rodovia precisou ser totalmente interditado nos dois sentidos, mas horas depois voltou a seguir no sistema pare e siga. Uma fila de veículos se formou na região. Alguns motoristas utilizaram um desvio pela lateral da rodovia.