Colega de partido de Cabo Porto, Casagrande lamenta acidente que matou família

Vereador Cabo Porto (PSB), na Câmara da Serra Crédito: Reprodução/Facebook

Cabo Porto tinha 44 anos. Além dele, também morreram a esposa, Thatianni Gonçalves Vasconcelos, e o filho do casal, João Vasconcelos Porto, de 4 anos. O veículo onde estava a família, conduzido pelo vereador, sofreu uma colisão frontal com uma carreta.

Cabo Porto e sua família nos deixam hoje de uma forma inesperada. Além de um amigo, companheiro de partido, um político corajoso e dedicado às suas causas. Sentiremos muito sua ausência. Sigam em paz! — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) February 22, 2020

Na Serra, o vereador era um dos aliados de primeira hora do prefeito Audifax Barcelos (Rede). É um dos membros do grupo que enfrenta a oposição ao prefeito no plenário da Câmara.

É com muita tristeza que soube do falecimento do vereador da Serra, Cabo Porto, e de sua esposa e filho, na tarde deste sábado. Lamento intensamente esta fatalidade e neste momento de perda e dor, desejo os sentimentos aos familiares e amigos. — Erick Musso (@MussoErick) February 22, 2020

A Câmara da Serra publicou uma nota de pesar pelo falecimento, e decretou luto de três dias.