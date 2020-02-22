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Mortes na BR 101

Colega de partido de Cabo Porto, Casagrande lamenta acidente que matou família

Cabo Porto era filiado ao PSB e estava em seu primeiro mandato como vereador da Serra. Ele  morreu em acidente em Jaguaré, neste sábado (22). Presidente da Assembleia também se manifestou sobre a tragédia

Publicado em 22 de Fevereiro de 2020 às 17:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2020 às 17:01
Vereador Cabo Porto (PSB), na Câmara da Serra Crédito: Reprodução/Facebook
O governador Renato Casagrande (PSB) lamentou, pelo Twitter, a morte do vereador da Serra, Jucélio Nascimento Porto, o Cabo Porto (PSB), vítima de um acidente de carro na BR 101, em Jaguaré, no Norte do Estado, neste sábado (22). 
Cabo Porto tinha 44 anos. Além dele, também morreram a esposa, Thatianni Gonçalves Vasconcelos, e o filho do casal, João Vasconcelos Porto, de 4 anos. O veículo onde estava a família, conduzido pelo vereador, sofreu uma colisão frontal com uma carreta. 
Na Serra, o vereador era um dos aliados de primeira hora do prefeito Audifax Barcelos (Rede). É um dos membros do grupo que enfrenta a oposição ao prefeito no plenário da Câmara.
O presidente da Assembleia LegislativaErick Musso (Republicanos), também se manifestou com pesar sobre o acidente.
A Câmara da Serra publicou uma nota de pesar pelo falecimento, e decretou luto de três dias.
"A Câmara Municipal da Serra, em nome do presidente Rodrigo Caldeira e demais vereadores, lamenta profundamente o trágico e repentino falecimento do vereador Jucélio Nascimento Porto, o Cabo Porto, bem como o de seus familiares. Em sua trajetória parlamentar, Cabo Porto cumpriu o papel de representante do povo serrano e deixa seu nome registrado na história política do município da Serra. Em sinal de respeito, o presidente da Casa de Leis serrana decreta luto de três dias. Posteriormente informaremos detalhes sobre o velório e enterro do parlamentar e seus familiares".

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